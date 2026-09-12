Фрезер Bosch GOF 130 1300Вт 28000об/мин макс.ход:55мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фрезер
Мощность, Вт
1300
Глубина фрезирования
40
Регулировка скорости
Да
Максимальная скорость вращения, об/мин
28000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 650 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 681524
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Фрезер
Максимальный размер цанги в комплекте
8
Минимальный размер цанги в комплекте
6
Поддержание постоянной скорости
Да
Мощность, Вт
1300
Глубина фрезирования
40
Регулировка скорости
Да
Минимальная скорость вращения, об/мин
11000
Максимальная скорость вращения, об/мин
28000
Плавный пуск
Да
Подключение пылесоса
да
Ширина, см
15.2
Высота, см
27.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х29х16
Вес, кг.
5.2
Описание товара Фрезер Bosch GOF 130 1300Вт 28000об/мин макс.ход:55мм
Фрезер Bosch GOF 130 06016B7000 используется для фрезерования в древесине, пластмассе и легких строительных материалах. При наличии соответствующей фрезы и выборе низкого числа оборотов возможна обработка цветных металлов. Модель работает с цанговыми патронами диаметром 6 и 8 мм. Переменная частота скорости вращения обеспечивает быстрое и точное управление. При отпускании защитного выключателя фрезер сразу выключается, что повышает безопасность эксплуатации. Внимание! Инструмент поставляется с европейской вилкой и с Китайской, к которой идет в комплекте переходник.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Фрезер
Максимальный размер цанги в комплекте
8
Минимальный размер цанги в комплекте
6
Поддержание постоянной скорости
Да
Мощность, Вт
1300
Глубина фрезирования
40
Регулировка скорости
Да
Минимальная скорость вращения, об/мин
11000
Максимальная скорость вращения, об/мин
28000
Плавный пуск
Да
Подключение пылесоса
да
Развернуть
Ширина, см
15.2
Высота, см
27.2
Страна производитель
Китай
Фрезер Bosch GOF 130 06016B7000 используется для фрезерования в древесине, пластмассе и легких строительных материалах. При наличии соответствующей фрезы и выборе низкого числа оборотов возможна обработка цветных металлов. Модель работает с цанговыми патронами диаметром 6 и 8 мм. Переменная частота скорости вращения обеспечивает быстрое и точное управление. При отпускании защитного выключателя фрезер сразу выключается, что повышает безопасность эксплуатации. Внимание! Инструмент поставляется с европейской вилкой и с Китайской, к которой идет в комплекте переходник.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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