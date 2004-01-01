Фрезер Makita RP0900
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фрезер
Мощность, Вт
900
В кейсе
нет
Глубина фрезирования
35
Регулировка скорости
нет
Максимальная скорость вращения, об/мин
27000
Уровень шума
89
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-47%10 010 руб. 19 000 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 33620
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Фрезер
Максимальный размер цанги в комплекте
8
Минимальный размер цанги в комплекте
6
Поддержание постоянной скорости
нет
Мощность, Вт
900
В кейсе
нет
Глубина фрезирования
35
Регулировка скорости
нет
Минимальная скорость вращения, об/мин
27000
Максимальная скорость вращения, об/мин
27000
Плавный пуск
нет
Безключевая смена фрез
нет
Уровень шума
89
Фиксация шпинделя
нет
Подключения к пылесосу
нет
Подсветка
нет
Ширина, см
12.7
Высота, см
11
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х22х11
Вес, кг.
2.7
Описание товара Фрезер Makita RP0900
Фрезер Makita RP0900 - профессиональная базовая модель с массивной алюминиевой плитой и паралельным упором. Цанговый патрон для фрез с хвостовиком 8 мм. Рукоятки с нескользящими накладками обеспечивают надежный и комфортный хват фрезера.
Характеристики:
Потребляемая мощность 900 Вт
Частота холостого хода 27000 об/мин
Размер цанги 8 мм
Глубина обработки 0-35 мм
Габаритная длина 260 мм
Сетевой шнур 4,0 мм
Масса 2,7 кг