Фрезер универсальный ЗУБР 1900 Вт, 70 мм, (ФМУ-1970)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Фрезер
Мощность, Вт
1900
Глубина фрезирования
70
Регулировка скорости
Да
Максимальная скорость вращения, об/мин
23000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%10 210 руб. 14 000 руб.
В наличии
Код товара: 708463
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
10 210 руб. -27%
14 000 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Фрезер
Длина, м
34
Максимальный размер цанги в комплекте
12
Минимальный размер цанги в комплекте
6
Мощность, Вт
1900
Глубина фрезирования
70
Регулировка скорости
Да
Минимальная скорость вращения, об/мин
6000
Максимальная скорость вращения, об/мин
23000
Плавный пуск
Да
Ширина, см
30
Высота, см
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х30х18
Вес, кг.
5.8
Описание товара Фрезер универсальный ЗУБР 1900 Вт, 70 мм, (ФМУ-1970)
Фрезер ЗУБР – многофункциональное изделие для различных видов фрезерования (в т.ч. фигурного, по шаблону, по радиусу). Большая мощность позволяет работать с фрезами большого диаметра. Максимальная глубина погружения 70 мм позволяет выполнять пазы под замки в полотнах дверей. Точная настройка глубины фрезерования, три вида цанг для установки различных фрез, точный выбор оборотов, комплект принадлежностей для различных работ
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Фрезер
Длина, м
34
Максимальный размер цанги в комплекте
12
Минимальный размер цанги в комплекте
6
Мощность, Вт
1900
Глубина фрезирования
70
Регулировка скорости
Да
Минимальная скорость вращения, об/мин
6000
Максимальная скорость вращения, об/мин
23000
Плавный пуск
Да
Ширина, см
30
Развернуть
Высота, см
18
Страна производитель
Китай
Фрезер ЗУБР – многофункциональное изделие для различных видов фрезерования (в т.ч. фигурного, по шаблону, по радиусу). Большая мощность позволяет работать с фрезами большого диаметра. Максимальная глубина погружения 70 мм позволяет выполнять пазы под замки в полотнах дверей. Точная настройка глубины фрезерования, три вида цанг для установки различных фрез, точный выбор оборотов, комплект принадлежностей для различных работ
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Достоинства:
Комментарий:
продавец не совсем корректно указывает название фрезера. правильное название ФМУ-1970. Они имеют существенные отличие (не лучше и хуже а разные). ФМ-1900 не имеет микролифта для монтажа в стол, но имеет более широкое горлышко. У них разные посадочные размеры отверстий в стол. интересно иное, что в 1970 есть микролифт , но в конткнопке (боковой) пуска поставили магнитный пускатель, так, что просто стяжка этих кнопок, для станка не катит
Достоинства:
Комментарий:
Фрезер пришёл раньше срока на 4 дня. Комплектация и сам фрезер соответствует описанию. Цанга на 12, а в комплекте две втулки: одна на 6 и одна на 8. Всё работает, всё крутится, но отсутствует винт-фиксатор глубиномера. Придется \"изобретать\" из болтика на 6мм. За это 4*
Достоинства:
Комментарий:
пришел в своей коробке, замотан в упаковочную пленку, без защитной упаковки.
Достоинства:
Комментарий:
отличный прибор, люфтов пока нет, комплектация полная
Фрезер универсальный ЗУБР 1900 Вт, 70 мм, (ФМУ-1970) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 10210 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Фрезер универсальный ЗУБР 1900 Вт, 70 мм, (ФМУ-1970)
Достоинства:
Комментарий:
продавец не совсем корректно указывает название фрезера. правильное название ФМУ-1970. Они имеют существенные отличие (не лучше и хуже а разные). ФМ-1900 не имеет микролифта для монтажа в стол, но имеет более широкое горлышко. У них разные посадочные размеры отверстий в стол. интересно иное, что в 1970 есть микролифт , но в конткнопке (боковой) пуска поставили магнитный пускатель, так, что просто стяжка этих кнопок, для станка не катит
Достоинства:
Комментарий:
Фрезер пришёл раньше срока на 4 дня. Комплектация и сам фрезер соответствует описанию. Цанга на 12, а в комплекте две втулки: одна на 6 и одна на 8. Всё работает, всё крутится, но отсутствует винт-фиксатор глубиномера. Придется \"изобретать\" из болтика на 6мм. За это 4*
Достоинства:
Комментарий:
пришел в своей коробке, замотан в упаковочную пленку, без защитной упаковки.
Достоинства:
Комментарий:
отличный прибор, люфтов пока нет, комплектация полная