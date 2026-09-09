Фрезер Bosch GKF 550 (06016A0020)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фрезер
Мощность, Вт
550
Максимальная скорость вращения, об/мин
33000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 670 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 269920
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Фрезер
Минимальный размер цанги в комплекте
6
Мощность, Вт
550
Максимальная скорость вращения, об/мин
33000
Ширина, см
10.5
Высота, см
24
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х17х10
Вес, кг.
2
Описание товара Фрезер Bosch GKF 550 (06016A0020)
Фрезер Bosch GKF 550 0.601.6A0.020 предназначен для изготовления кромок, фасок и различных элементов декора на деревянных заготовках.. Легкий доступ к щеткам предусматривает возможность их самостоятельной замены, без необходимости обращаться в сервисные центры. Плавающий переключатель - для простого и удобного управления инструментом. Параллельный упор обеспечивает стационарное положение фрезы для точных работ.
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Бренд
Тип товара
Фрезер
Минимальный размер цанги в комплекте
6
Мощность, Вт
550
Максимальная скорость вращения, об/мин
33000
Ширина, см
10.5
Высота, см
24
Страна производитель
Китай
Фрезер Bosch GKF 550 0.601.6A0.020 предназначен для изготовления кромок, фасок и различных элементов декора на деревянных заготовках.. Легкий доступ к щеткам предусматривает возможность их самостоятельной замены, без необходимости обращаться в сервисные центры. Плавающий переключатель - для простого и удобного управления инструментом. Параллельный упор обеспечивает стационарное положение фрезы для точных работ.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Фрезер Bosch GKF 550 (06016A0020) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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