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Фрезер электрический SKIL RT1315, 1400 Вт, 6/6.35/8 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Фрезер электрический SKIL RT1315, 1400 Вт, 6/6.35/8 мм

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Фрезер электрический SKIL RT1315, 1400 Вт, 6/6.35/8 мм - фото 1
Фрезер электрический SKIL RT1315, 1400 Вт, 6/6.35/8 мм - фото 2
Фрезер электрический SKIL RT1315, 1400 Вт, 6/6.35/8 мм - фото 3
Фрезер электрический SKIL RT1315, 1400 Вт, 6/6.35/8 мм - фото 4
Фрезер электрический SKIL RT1315, 1400 Вт, 6/6.35/8 мм - фото 5
Фрезер электрический SKIL RT1315, 1400 Вт, 6/6.35/8 мм - фото 6
Фрезер электрический SKIL RT1315, 1400 Вт, 6/6.35/8 мм - фото 7
Фрезер электрический SKIL RT1315, 1400 Вт, 6/6.35/8 мм - фото 8
Фрезер электрический SKIL RT1315, 1400 Вт, 6/6.35/8 мм - фото 9
Фрезер электрический SKIL RT1315, 1400 Вт, 6/6.35/8 мм - фото 10
Фрезер электрический SKIL RT1315, 1400 Вт, 6/6.35/8 мм - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность, Вт
1400
В кейсе
нет
Регулировка скорости
Да
Максимальная скорость вращения, об/мин
28000
Минимальный размер цанги
6
Максимальный размер цанги
8
  • Фрезер электрический SKIL RT1315, 1400 Вт, 6/6.35/8 мм - фото 1
  • Фрезер электрический SKIL RT1315, 1400 Вт, 6/6.35/8 мм - фото 2
  • Фрезер электрический SKIL RT1315, 1400 Вт, 6/6.35/8 мм - фото 3
  • Фрезер электрический SKIL RT1315, 1400 Вт, 6/6.35/8 мм - фото 4
  • Фрезер электрический SKIL RT1315, 1400 Вт, 6/6.35/8 мм - фото 5
  • Фрезер электрический SKIL RT1315, 1400 Вт, 6/6.35/8 мм - фото 6
  • Фрезер электрический SKIL RT1315, 1400 Вт, 6/6.35/8 мм - фото 7
  • Фрезер электрический SKIL RT1315, 1400 Вт, 6/6.35/8 мм - фото 8
  • Фрезер электрический SKIL RT1315, 1400 Вт, 6/6.35/8 мм - фото 9
  • Фрезер электрический SKIL RT1315, 1400 Вт, 6/6.35/8 мм - фото 10
  • Фрезер электрический SKIL RT1315, 1400 Вт, 6/6.35/8 мм - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 920 руб. 
Начислим 766 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743303
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Фрезер электрический SKIL RT1315, 1400 Вт, 6/6.35/8 мм
12 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Skil
Мощность, Вт
1400
В кейсе
нет
Регулировка скорости
Да
Минимальная скорость вращения, об/мин
11000
Максимальная скорость вращения, об/мин
28000
Минимальный размер цанги
6
Максимальный размер цанги
8
Плавный пуск
Да
Подключение пылесоса
да
Подключения к пылесосу
Да
Подсветка
да
Габариты без упаковки
290x340x165 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х29х17
Вес, кг.
5.23

Описание товара Фрезер электрический SKIL RT1315, 1400 Вт, 6/6.35/8 мм

SKIL RT1315 — это универсальный электрический фрезер мощностью 1400 Вт, предназначенный для выполнения самых разных задач по дереву: выборки пазов и четвертей, снятия фасок, профилирования и декоративной обработки кромок. Инструмент оснащён электронной регулировкой скорости и системой плавного пуска, что обеспечивает точный контроль и высокое качество обработки различных материалов. Предварительный выбор скорости и точная регулировка глубины позволяют адаптировать работу под любую задачу. Для комфортной и безопасной работы фрезер оборудован двумя яркими LED-подсветками, которые освещают заготовку и улучшают видимость линии реза. Благодаря встроенному адаптеру к пылесосу рабочая зона остаётся чистой, а фиксация шпинделя позволяет быстро менять фрезу с помощью одного ключа. Эргономичный корпус и прорезиненные рукоятки обеспечивают надёжный хват и комфорт даже при длительном использовании.



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Отзывы о товаре Фрезер электрический SKIL RT1315, 1400 Вт, 6/6.35/8 мм




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Skil
Мощность, Вт
1400
В кейсе
нет
Регулировка скорости
Да
Минимальная скорость вращения, об/мин
11000
Максимальная скорость вращения, об/мин
28000
Минимальный размер цанги
6
Максимальный размер цанги
8
Плавный пуск
Да
Подключение пылесоса
да
Подключения к пылесосу
Да
Развернуть
Подсветка
да
Габариты без упаковки
290x340x165 мм
Страна производитель
Китай
Описание
SKIL RT1315 — это универсальный электрический фрезер мощностью 1400 Вт, предназначенный для выполнения самых разных задач по дереву: выборки пазов и четвертей, снятия фасок, профилирования и декоративной обработки кромок. Инструмент оснащён электронной регулировкой скорости и системой плавного пуска, что обеспечивает точный контроль и высокое качество обработки различных материалов. Предварительный выбор скорости и точная регулировка глубины позволяют адаптировать работу под любую задачу. Для комфортной и безопасной работы фрезер оборудован двумя яркими LED-подсветками, которые освещают заготовку и улучшают видимость линии реза. Благодаря встроенному адаптеру к пылесосу рабочая зона остаётся чистой, а фиксация шпинделя позволяет быстро менять фрезу с помощью одного ключа. Эргономичный корпус и прорезиненные рукоятки обеспечивают надёжный хват и комфорт даже при длительном использовании.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Фрезер электрический SKIL RT1315, 1400 Вт, 6/6.35/8 мм - стоимость товара 12920 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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