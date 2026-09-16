Фрезер универсальный ЗУБР 1650 Вт, 50 мм, (ФМ-1650)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фрезер
Мощность, Вт
1650
Глубина фрезирования
50
Регулировка скорости
Да
Максимальная скорость вращения, об/мин
26000
Уровень шума
99.8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 480 руб.
В наличии
Код товара: 708458
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
7 480 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Фрезер
Длина, м
30
Максимальный размер цанги в комплекте
8
Минимальный размер цанги в комплекте
6
Мощность, Вт
1650
Глубина фрезирования
50
Регулировка скорости
Да
Минимальная скорость вращения, об/мин
6000
Максимальная скорость вращения, об/мин
26000
Плавный пуск
Да
Подключение пылесоса
да
Уровень шума
99.8
Ширина, см
31
Высота, см
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х30х18
Вес, кг.
5.9
Описание товара Фрезер универсальный ЗУБР 1650 Вт, 50 мм, (ФМ-1650)
Фрезер Зубр ФМ-1650 способен выполнять фигурное, шаблонное, фрезерование по радиусу и т.д. Функциональный прибор обладает высокой мощностью 1600 Вт и большой глубиной обработки (5 см). Оборудование с щеточным двигателем работает от сети 230 В и развивает скорость 6000-26000 об/мин, радуя чистым и аккуратным резом. Инструмент Зубр ФМ-1650 оснащен удобной системой плавного пуска и регулировкой оборотов, надежной блокировкой шпинделя и параллельным упором. Вы можете подключить к фрезеру строительный пылесос, чтобы вовремя собирать стружку с рабочего стола. Для безопасности оператора имеется защитная стенка и блокировка случайного включения.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Фрезер
Длина, м
30
Максимальный размер цанги в комплекте
8
Минимальный размер цанги в комплекте
6
Мощность, Вт
1650
Глубина фрезирования
50
Регулировка скорости
Да
Минимальная скорость вращения, об/мин
6000
Максимальная скорость вращения, об/мин
26000
Плавный пуск
Да
Подключение пылесоса
да
Развернуть
Уровень шума
99.8
Ширина, см
31
Высота, см
18
Страна производитель
Китай
Фрезер Зубр ФМ-1650 способен выполнять фигурное, шаблонное, фрезерование по радиусу и т.д. Функциональный прибор обладает высокой мощностью 1600 Вт и большой глубиной обработки (5 см). Оборудование с щеточным двигателем работает от сети 230 В и развивает скорость 6000-26000 об/мин, радуя чистым и аккуратным резом. Инструмент Зубр ФМ-1650 оснащен удобной системой плавного пуска и регулировкой оборотов, надежной блокировкой шпинделя и параллельным упором. Вы можете подключить к фрезеру строительный пылесос, чтобы вовремя собирать стружку с рабочего стола. Для безопасности оператора имеется защитная стенка и блокировка случайного включения.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Фрезер универсальный ЗУБР 1650 Вт, 50 мм, (ФМ-1650) - купить по цене 7480 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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