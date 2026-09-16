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Фрезер универсальный ЗУБР 1200 Вт, 80 мм, Профессионал (ФПР-1280) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Фрезер универсальный ЗУБР 1200 Вт, 80 мм, Профессионал (ФПР-1280)

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Фрезер универсальный ЗУБР 1200 Вт, 80 мм, Профессионал (ФПР-1280) - фото 1
Фрезер универсальный ЗУБР 1200 Вт, 80 мм, Профессионал (ФПР-1280) - фото 2
Фрезер универсальный ЗУБР 1200 Вт, 80 мм, Профессионал (ФПР-1280) - фото 3
Фрезер универсальный ЗУБР 1200 Вт, 80 мм, Профессионал (ФПР-1280) - фото 4
Фрезер универсальный ЗУБР 1200 Вт, 80 мм, Профессионал (ФПР-1280) - фото 5
Фрезер универсальный ЗУБР 1200 Вт, 80 мм, Профессионал (ФПР-1280) - фото 6
Фрезер универсальный ЗУБР 1200 Вт, 80 мм, Профессионал (ФПР-1280) - фото 7
Фрезер универсальный ЗУБР 1200 Вт, 80 мм, Профессионал (ФПР-1280) - фото 8
Фрезер универсальный ЗУБР 1200 Вт, 80 мм, Профессионал (ФПР-1280) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фрезер
Мощность, Вт
1200
Регулировка скорости
Да
Максимальная скорость вращения, об/мин
30000
Минимальный размер цанги
6
Максимальный размер цанги
8
  • Фрезер универсальный ЗУБР 1200 Вт, 80 мм, Профессионал (ФПР-1280) - фото 1
  • Фрезер универсальный ЗУБР 1200 Вт, 80 мм, Профессионал (ФПР-1280) - фото 2
  • Фрезер универсальный ЗУБР 1200 Вт, 80 мм, Профессионал (ФПР-1280) - фото 3
  • Фрезер универсальный ЗУБР 1200 Вт, 80 мм, Профессионал (ФПР-1280) - фото 4
  • Фрезер универсальный ЗУБР 1200 Вт, 80 мм, Профессионал (ФПР-1280) - фото 5
  • Фрезер универсальный ЗУБР 1200 Вт, 80 мм, Профессионал (ФПР-1280) - фото 6
  • Фрезер универсальный ЗУБР 1200 Вт, 80 мм, Профессионал (ФПР-1280) - фото 7
  • Фрезер универсальный ЗУБР 1200 Вт, 80 мм, Профессионал (ФПР-1280) - фото 8
  • Фрезер универсальный ЗУБР 1200 Вт, 80 мм, Профессионал (ФПР-1280) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 050 руб. 
Начислим 113 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706839
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Фрезер универсальный ЗУБР 1200 Вт, 80 мм, Профессионал (ФПР-1280)
7 050 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Фрезер
Мощность, Вт
1200
Регулировка скорости
Да
Минимальная скорость вращения, об/мин
10000
Максимальная скорость вращения, об/мин
30000
Минимальный размер цанги
6
Максимальный размер цанги
8
Подсветка
да
Длина, см
37
Ширина, см
16.5
Высота, см
30.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х35х20
Вес, кг.
4.7

Описание товара Фрезер универсальный ЗУБР 1200 Вт, 80 мм, Профессионал (ФПР-1280)

Фрезер ЗУБР серии Профессионал – многофункциональное изделие для всех видов фрезерования (продольного, фигурного, по шаблону, по радиусу) различных материалов. Мощный двигатель обеспечивает эффективную и производительную работу. Максимальная глубина погружения 80 мм позволяет выполнять пазы под замки в полотнах дверей. Удобная эргономика и бОльшая маневренность благодаря удлиненной основной рукоятке способствуют удобству при работе



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Отзывы о товаре Фрезер универсальный ЗУБР 1200 Вт, 80 мм, Профессионал (ФПР-1280)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Фрезер
Мощность, Вт
1200
Регулировка скорости
Да
Минимальная скорость вращения, об/мин
10000
Максимальная скорость вращения, об/мин
30000
Минимальный размер цанги
6
Максимальный размер цанги
8
Подсветка
да
Длина, см
37
Ширина, см
16.5
Высота, см
30.5
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Фрезер ЗУБР серии Профессионал – многофункциональное изделие для всех видов фрезерования (продольного, фигурного, по шаблону, по радиусу) различных материалов. Мощный двигатель обеспечивает эффективную и производительную работу. Максимальная глубина погружения 80 мм позволяет выполнять пазы под замки в полотнах дверей. Удобная эргономика и бОльшая маневренность благодаря удлиненной основной рукоятке способствуют удобству при работе


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Фрезер универсальный ЗУБР 1200 Вт, 80 мм, Профессионал (ФПР-1280) - стоимость товара 7050 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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