Контактный секатор SingleStep P25 Fiskars (111250)

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|Бренд
|Fiskars
|Тип товара
|Секаторы
|Вес, г
|200
|Материал лезвия
|сталь
|Материал рукоятки
|пластик
|Назначение
|для изгороди
|Общая длина, мм
|200
|Тип лезвий
|контактные
|Тип привода
|пружинный
|Фиксатор
|да
Серия инструментов Single Step - это просто находка, как для начинающих садоводов, так и для профессионалов. Контактный секатор подходит для обрезки жесткой, сухой древесины.
Прочные ручки для комфортного захвата.
Эргономичная конструкция для продолжительной работы в саду.
Антифрикционное покрытие верхнего лезвия.
Нижнее лезвие из полиамида.
Лезвия из углеродистой стали.
Удобная блокировка лезвий.
Подходит как для правшей, так и для левшей.
Отверстие для крепления контактной манжеты.
|Вес:
|200 г
|Высота:
|2,0 см
|Ширина:
|7 мм
|Глубина:
|2 мм
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