Секатор цельнокованый PC-15, плоскостной, 200 мм, РОСТОК
Оригинальный товар
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Характеристики
Материал лезвия
сталь
Тип лезвий
контактные
Фиксатор
да
Храповый механизм
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
530 руб.
В наличии
Код товара: 595764
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
530 руб.
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Характеристики
Бренд
Материал лезвия
сталь
Тип лезвий
контактные
Материал рукоятки
пластик
Фиксатор
да
Храповый механизм
да
Толщина реза мягкой древесины, мм
18
Общая длина, мм
200
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
25х9х2
Вес, г.
200
Описание товара Секатор цельнокованый PC-15, плоскостной, 200 мм, РОСТОК
Цельнокованый плоскостной секатор 200 мм РОСТОК PC-15 423005_z01 удобен за счет мощной пружины, которая разжимает рукоятки при резке веток любой толщины. Инструмент оснащен удобным фиксатором, который делает переноску секатора более безопасной.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, немецкие
Теги товара: для цветов
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Материал лезвия
сталь
Тип лезвий
контактные
Материал рукоятки
пластик
Фиксатор
да
Храповый механизм
да
Толщина реза мягкой древесины, мм
18
Общая длина, мм
200
Страна производитель
Россия
Цельнокованый плоскостной секатор 200 мм РОСТОК PC-15 423005_z01 удобен за счет мощной пружины, которая разжимает рукоятки при резке веток любой толщины. Инструмент оснащен удобным фиксатором, который делает переноску секатора более безопасной.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, немецкие
Теги товара: для цветов
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, немецкие
Теги товара: для цветов
Секатор цельнокованый PC-15, плоскостной, 200 мм, РОСТОК - по цене 530 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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