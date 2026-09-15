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Секатор цельнокованый PC-15, плоскостной, 200 мм, РОСТОК купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Секатор цельнокованый PC-15, плоскостной, 200 мм, РОСТОК

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Секатор цельнокованый PC-15, плоскостной, 200 мм, РОСТОК - фото 1
Секатор цельнокованый PC-15, плоскостной, 200 мм, РОСТОК - фото 2
Секатор цельнокованый PC-15, плоскостной, 200 мм, РОСТОК - фото 3
Секатор цельнокованый PC-15, плоскостной, 200 мм, РОСТОК - фото 4
Секатор цельнокованый PC-15, плоскостной, 200 мм, РОСТОК - фото 5
Секатор цельнокованый PC-15, плоскостной, 200 мм, РОСТОК - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал лезвия
сталь
Тип лезвий
контактные
Фиксатор
да
Храповый механизм
да
  • Секатор цельнокованый PC-15, плоскостной, 200 мм, РОСТОК - фото 1
  • Секатор цельнокованый PC-15, плоскостной, 200 мм, РОСТОК - фото 2
  • Секатор цельнокованый PC-15, плоскостной, 200 мм, РОСТОК - фото 3
  • Секатор цельнокованый PC-15, плоскостной, 200 мм, РОСТОК - фото 4
  • Секатор цельнокованый PC-15, плоскостной, 200 мм, РОСТОК - фото 5
  • Секатор цельнокованый PC-15, плоскостной, 200 мм, РОСТОК - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
530 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 595764
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Секатор цельнокованый PC-15, плоскостной, 200 мм, РОСТОК
530 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
РОСТОК.
Материал лезвия
сталь
Тип лезвий
контактные
Материал рукоятки
пластик
Фиксатор
да
Храповый механизм
да
Толщина реза мягкой древесины, мм
18
Общая длина, мм
200
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
25х9х2
Вес, г.
200

Описание товара Секатор цельнокованый PC-15, плоскостной, 200 мм, РОСТОК

Цельнокованый плоскостной секатор 200 мм РОСТОК PC-15  423005_z01 удобен за счет мощной пружины, которая разжимает рукоятки при резке веток любой толщины. Инструмент оснащен удобным фиксатором, который делает переноску секатора более безопасной.



Теги товара: для цветов

Отзывы о товаре Секатор цельнокованый PC-15, плоскостной, 200 мм, РОСТОК




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Характеристики
Бренд
РОСТОК.
Материал лезвия
сталь
Тип лезвий
контактные
Материал рукоятки
пластик
Фиксатор
да
Храповый механизм
да
Толщина реза мягкой древесины, мм
18
Общая длина, мм
200
Страна производитель
Россия
Описание
Цельнокованый плоскостной секатор 200 мм РОСТОК PC-15  423005_z01 удобен за счет мощной пружины, которая разжимает рукоятки при резке веток любой толщины. Инструмент оснащен удобным фиксатором, который делает переноску секатора более безопасной.


Теги товара: для цветов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Секатор цельнокованый PC-15, плоскостной, 200 мм, РОСТОК - по цене 530 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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