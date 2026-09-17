Секатор прямого реза PALISAD 60463, 205 мм, алюминиевые рукоятки в ПВХ-оболочке, LUXE
Оригинальный товар
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Характеристики
Аккумуляторный
нет
Материал лезвия
японская сталь SK5
Тип лезвий
контактные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
560 руб.
В наличии
Код товара: 745325
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560 руб.
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Характеристики
Бренд
Комплектация
Секатор - 1 шт
Аккумуляторный
нет
Материал лезвия
японская сталь SK5
Тип лезвий
контактные
Материал рукоятки
алюминий, чехлы ПВХ
Общая длина, мм
205
Габариты без упаковки
205 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х9х2
Вес, г.
150
Описание товара Секатор прямого реза PALISAD 60463, 205 мм, алюминиевые рукоятки в ПВХ-оболочке, LUXE
Секатор прямого реза Palisad LUXE 60463 длиной 205 мм, с алюминиевыми рукоятками в ПВХ-оболочке, предназначен для обрезки живых веток толщиной до 20 мм. Тефлоновое покрытие режущего лезвия уменьшает трение, облегчая рез. Инструмент используется для ухода за растениями, будет полезен владельцам дачных участков.
Преимущества
- Максимальный показатель прочности — режущее лезвие изготовлено из японской инструментальной стали SK5, алюминиевые рукоятки устойчивы к изгибающим нагрузкам.
- Высокий ресурс — лезвие прошло индукционную закалку до твердости 50-54 HRC и долго сохраняет режущую способность.
- Защита от разрушения — тефлоновое покрытие предотвращает образование коррозии.
- Комфортная работа — рукоятки с ПВХ-покрытием надежно ложатся в руку.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, для цветов, немецкие
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Бренд
Комплектация
Секатор - 1 шт
Аккумуляторный
нет
Материал лезвия
японская сталь SK5
Тип лезвий
контактные
Материал рукоятки
алюминий, чехлы ПВХ
Общая длина, мм
205
Габариты без упаковки
205 мм
Страна производитель
Китай
Секатор прямого реза Palisad LUXE 60463 длиной 205 мм, с алюминиевыми рукоятками в ПВХ-оболочке, предназначен для обрезки живых веток толщиной до 20 мм. Тефлоновое покрытие режущего лезвия уменьшает трение, облегчая рез. Инструмент используется для ухода за растениями, будет полезен владельцам дачных участков.
Преимущества
- Максимальный показатель прочности — режущее лезвие изготовлено из японской инструментальной стали SK5, алюминиевые рукоятки устойчивы к изгибающим нагрузкам.
- Высокий ресурс — лезвие прошло индукционную закалку до твердости 50-54 HRC и долго сохраняет режущую способность.
- Защита от разрушения — тефлоновое покрытие предотвращает образование коррозии.
- Комфортная работа — рукоятки с ПВХ-покрытием надежно ложатся в руку.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, для цветов, немецкие
Секатор прямого реза PALISAD 60463, 205 мм, алюминиевые рукоятки в ПВХ-оболочке, LUXE - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 560 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Секатор прямого реза PALISAD 60463, 205 мм, алюминиевые рукоятки в ПВХ-оболочке, LUXE