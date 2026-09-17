Секатор цветочный PALISAD 60444, 180 мм, чехол для лезвий, двухкомпонентные рукоятки, LUXE
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал лезвия
закаленная сталь
Фиксатор
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
560 руб.
В наличии
Код товара: 745316
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
560 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Комплектация
чехол для лезвий
Материал лезвия
закаленная сталь
Материал рукоятки
двухкомпонентный, прорезиненная
Фиксатор
да
Общая длина, мм
180
Габариты без упаковки
180 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х8х2
Вес, г.
110
Описание товара Секатор цветочный PALISAD 60444, 180 мм, чехол для лезвий, двухкомпонентные рукоятки, LUXE
Секатор цветочный PALISAD 60444, 180 мм, чехол для лезвий, двухкомпонентные рукоятки, LUXE
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, немецкие
Теги товара: для цветов
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 540 руб.135 руб. в СплитСекатор плоскостной Grinda 40211_z01
-
В наличииЦена 540 руб.135 руб. в СплитСекатор плоскостной Grinda 40212_z01
-
В наличииЦена 540 руб.135 руб. в СплитСекатор с алюминиевыми рукоятками G-11, плоскостной, 210 мм, GRI...
-
В наличииЦена 550 руб. 600 руб.138 руб. в СплитСекатор плоскостной Grinda 8-423102_z02
-
В наличииЦена 550 руб. 600 руб.138 руб. в СплитСекатор контактный Grinda 8-423203_z02
-
В наличииЦена 560 руб.140 руб. в СплитСекатор прямого реза PALISAD 60463, 205 мм, алюминиевые рукоятки...
-
В наличииЦена 560 руб.140 руб. в СплитСекатор прямого реза цельнометаллический PALISAD 60492
-
В наличииЦена 580 руб.145 руб. в СплитСекатор Palisad (60490)
-
В наличииЦена 590 руб.148 руб. в СплитСекатор прямого реза PALISAD 60462, 190 мм, алюминиевые обрезине...
-
В наличииЦена 610 руб.153 руб. в СплитСекатор прямого реза PALISAD 60443, 225 мм, металлические рукоят...
-
В наличииЦена 630 руб.158 руб. в СплитСекатор цветочный PALISAD 60491, 180 мм, металлические обрезинен...
-
В наличииЦена 650 руб.163 руб. в СплитСекатор прямого реза PALISAD 60467, 255 мм, цельнокованый, метал...
Бренд
Комплектация
чехол для лезвий
Материал лезвия
закаленная сталь
Материал рукоятки
двухкомпонентный, прорезиненная
Фиксатор
да
Общая длина, мм
180
Габариты без упаковки
180 мм
Страна производитель
Китай
Секатор цветочный PALISAD 60444, 180 мм, чехол для лезвий, двухкомпонентные рукоятки, LUXE
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, немецкие
Теги товара: для цветов
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, немецкие
Теги товара: для цветов
Секатор цветочный PALISAD 60444, 180 мм, чехол для лезвий, двухкомпонентные рукоятки, LUXE - стоимость товара 560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Секатор цветочный PALISAD 60444, 180 мм, чехол для лезвий, двухкомпонентные рукоятки, LUXE