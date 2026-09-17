Секатор прямого реза PALISAD 60442, 200 мм, стальные рукоятки, ПВХ оболочка, BASE
Оригинальный товар
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Характеристики
Материал лезвия
углеродистая сталь
Тип лезвий
плоскостные
Фиксатор
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
510 руб.
В наличии
Код товара: 745314
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
510 руб.
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Характеристики
Бренд
Комплектация
Секатор - 1 шт
Материал лезвия
углеродистая сталь
Тип лезвий
плоскостные
Материал рукоятки
ПВХ, сталь
Фиксатор
да
Общая длина, мм
200
Габариты без упаковки
200 ? 23 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х10х3
Вес, г.
230
Описание товара Секатор прямого реза PALISAD 60442, 200 мм, стальные рукоятки, ПВХ оболочка, BASE
Секатор прямого реза PALISAD 60442, 200 мм, стальные рукоятки, ПВХ оболочка, BASE
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Теги товара: для цветов
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Комплектация
Секатор - 1 шт
Материал лезвия
углеродистая сталь
Тип лезвий
плоскостные
Материал рукоятки
ПВХ, сталь
Фиксатор
да
Общая длина, мм
200
Габариты без упаковки
200 ? 23 мм
Страна производитель
Китай
Секатор прямого реза PALISAD 60442, 200 мм, стальные рукоятки, ПВХ оболочка, BASE
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, немецкие
Теги товара: для цветов
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, немецкие
Теги товара: для цветов
Секатор прямого реза PALISAD 60442, 200 мм, стальные рукоятки, ПВХ оболочка, BASE - купить по цене 510 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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