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Секатор с алюминиевыми рукоятками G-11, плоскостной, 210 мм, GRINDA купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Секатор с алюминиевыми рукоятками G-11, плоскостной, 210 мм, GRINDA

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Секатор с алюминиевыми рукоятками G-11, плоскостной, 210 мм, GRINDA - фото 1
Секатор с алюминиевыми рукоятками G-11, плоскостной, 210 мм, GRINDA - фото 2
Секатор с алюминиевыми рукоятками G-11, плоскостной, 210 мм, GRINDA - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал лезвия
углеродистая сталь
Тип лезвий
плоскостные
Фиксатор
да
  • Секатор с алюминиевыми рукоятками G-11, плоскостной, 210 мм, GRINDA - фото 1
  • Секатор с алюминиевыми рукоятками G-11, плоскостной, 210 мм, GRINDA - фото 2
  • Секатор с алюминиевыми рукоятками G-11, плоскостной, 210 мм, GRINDA - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
540 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 595774
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Секатор с алюминиевыми рукоятками G-11, плоскостной, 210 мм, GRINDA
540 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Материал лезвия
углеродистая сталь
Тип лезвий
плоскостные
Материал рукоятки
алюминий
Фиксатор
да
Общая длина, мм
210
Габариты без упаковки
длина 210
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х10х4
Вес, г.
240

Описание товара Секатор с алюминиевыми рукоятками G-11, плоскостной, 210 мм, GRINDA

Секатор с алюминиевыми рукоятками G-11, плоскостной, 210 мм, GRINDA



Теги товара: для цветов

Отзывы о товаре Секатор с алюминиевыми рукоятками G-11, плоскостной, 210 мм, GRINDA




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Характеристики
Бренд
Grinda
Материал лезвия
углеродистая сталь
Тип лезвий
плоскостные
Материал рукоятки
алюминий
Фиксатор
да
Общая длина, мм
210
Габариты без упаковки
длина 210
Страна производитель
Китай
Описание
Секатор с алюминиевыми рукоятками G-11, плоскостной, 210 мм, GRINDA


Теги товара: для цветов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Секатор с алюминиевыми рукоятками G-11, плоскостной, 210 мм, GRINDA - стоимость товара 540 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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