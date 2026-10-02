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Секатор Grinda G-31 40210_z02 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Секатор Grinda G-31 40210_z02

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Секатор Grinda G-31 40210_z02
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Секаторы
Материал лезвия
углеродистая сталь
Тип лезвий
плоскостные
Фиксатор
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
530 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 349391
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Секатор Grinda G-31 40210_z02
530 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Тип товара
Секаторы
Материал лезвия
углеродистая сталь
Тип лезвий
плоскостные
Материал рукоятки
пластик
Фиксатор
да
Общая длина, мм
265
Габариты без упаковки
265х95х20
Размеры в упаковке, см
27х10х2
Вес, г.
225

Описание товара Секатор Grinda G-31 40210_z02

Плоскостной секатор с пластиковыми рукоятками Grinda G-31 200мм 40210_z02 широко используется в садоводстве для обрезки тонких веток, побегов и стеблей растений. Данная модель имеет специально зазубренное нижнее лезвие. Это обеспечивает удобную фиксацию веток при резе. Пластиковые ручки имеют удобную форму и малый вес. Благодаря этому они не требуют больших усилий при продолжительной работе.



Теги товара: для цветов

Отзывы о товаре Секатор Grinda G-31 40210_z02




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Характеристики
Бренд
Grinda
Тип товара
Секаторы
Материал лезвия
углеродистая сталь
Тип лезвий
плоскостные
Материал рукоятки
пластик
Фиксатор
да
Общая длина, мм
265
Габариты без упаковки
265х95х20
Описание
Плоскостной секатор с пластиковыми рукоятками Grinda G-31 200мм 40210_z02 широко используется в садоводстве для обрезки тонких веток, побегов и стеблей растений. Данная модель имеет специально зазубренное нижнее лезвие. Это обеспечивает удобную фиксацию веток при резе. Пластиковые ручки имеют удобную форму и малый вес. Благодаря этому они не требуют больших усилий при продолжительной работе.


Теги товара: для цветов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Секатор Grinda G-31 40210_z02 - данный товар вы можете купить по цене 530 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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