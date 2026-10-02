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Секатор контактный Grinda 8-423203_z02 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Секатор контактный Grinda 8-423203_z02

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Секатор контактный Grinda 8-423203_z02 - фото 1
Секатор контактный Grinda 8-423203_z02 - фото 2
Секатор контактный Grinda 8-423203_z02 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Секаторы
Материал лезвия
углеродистая сталь
Тип лезвий
контактные
Фиксатор
да
  • Секатор контактный Grinda 8-423203_z02 - фото 1
  • Секатор контактный Grinda 8-423203_z02 - фото 2
  • Секатор контактный Grinda 8-423203_z02 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-8%
550 руб.  600 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 268424
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Секатор контактный Grinda 8-423203_z02
550 руб. -8%
600 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Тип товара
Секаторы
Материал лезвия
углеродистая сталь
Тип лезвий
контактные
Материал рукоятки
двухкомпонентный
Фиксатор
да
Общая длина, мм
205
Габариты без упаковки
длина 205
Размеры в упаковке, см
26х10х2
Вес, г.
225

Описание товара Секатор контактный Grinda 8-423203_z02

Секатор с упорной наковальней GRINDA 8-423203_z0 применяется для обрезания засохших веток толщиной до 15 мм. Наковальня служит для упора, а остро заточенное лезвие выполняет чистый срез. Рукоятки из двухкомпонентного материала способствуют удобству в использовании инструмента. Для безопасного хранения предусмотрена специальная защелка.



Теги товара: для цветов

Отзывы о товаре Секатор контактный Grinda 8-423203_z02




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Характеристики
Бренд
Grinda
Тип товара
Секаторы
Материал лезвия
углеродистая сталь
Тип лезвий
контактные
Материал рукоятки
двухкомпонентный
Фиксатор
да
Общая длина, мм
205
Габариты без упаковки
длина 205
Описание
Секатор с упорной наковальней GRINDA 8-423203_z0 применяется для обрезания засохших веток толщиной до 15 мм. Наковальня служит для упора, а остро заточенное лезвие выполняет чистый срез. Рукоятки из двухкомпонентного материала способствуют удобству в использовании инструмента. Для безопасного хранения предусмотрена специальная защелка.


Теги товара: для цветов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Секатор контактный Grinda 8-423203_z02 - купить по цене 550 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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