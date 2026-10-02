Секатор Palisad (60490)
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Характеристики
Материал лезвия
сталь
Тип лезвий
контактные
Фиксатор
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
580 руб.
В наличии
Код товара: 342782
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
580 руб.
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Характеристики
Бренд
Комплектация
секатор, упаковка
Материал лезвия
сталь
Тип лезвий
контактные
Материал рукоятки
пластик, сталь
Фиксатор
да
Толщина реза мягкой древесины, мм
18
Толщина реза твердой древесины, мм
18
Общая длина, мм
170
Габариты без упаковки
170x110x30
Страна производитель
Китай
Вес, г.
300
Описание товара Секатор Palisad (60490)
Секатор с наковальней с алюминиевыми рукоятками PALISAD 60490 используется для работы с деревьями и кустарниками. Опорная наковаленка хорошо держит ветку во время работы. Изделие имеет удобный замок, который фиксирует лезвия в закрытом состоянии.
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Теги товара: для цветов
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Бренд
Комплектация
секатор, упаковка
Материал лезвия
сталь
Тип лезвий
контактные
Материал рукоятки
пластик, сталь
Фиксатор
да
Толщина реза мягкой древесины, мм
18
Толщина реза твердой древесины, мм
18
Общая длина, мм
170
Габариты без упаковки
170x110x30
Страна производитель
Китай
Секатор с наковальней с алюминиевыми рукоятками PALISAD 60490 используется для работы с деревьями и кустарниками. Опорная наковаленка хорошо держит ветку во время работы. Изделие имеет удобный замок, который фиксирует лезвия в закрытом состоянии.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, немецкие
Теги товара: для цветов
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, немецкие
Теги товара: для цветов
Секатор Palisad (60490) - купить по цене 580 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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