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Секатор цветочный PALISAD 60459, удлиненный, 275 мм, регулировка захвата, пластиковые рукоятки, LUXE купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Секатор цветочный PALISAD 60459, удлиненный, 275 мм, регулировка захвата, пластиковые рукоятки, LUXE

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Секатор цветочный PALISAD 60459, удлиненный, 275 мм, регулировка захвата, пластиковые рукоятки, LUXE - фото 1
Секатор цветочный PALISAD 60459, удлиненный, 275 мм, регулировка захвата, пластиковые рукоятки, LUXE - фото 2
Секатор цветочный PALISAD 60459, удлиненный, 275 мм, регулировка захвата, пластиковые рукоятки, LUXE - фото 3
Секатор цветочный PALISAD 60459, удлиненный, 275 мм, регулировка захвата, пластиковые рукоятки, LUXE - фото 4
Секатор цветочный PALISAD 60459, удлиненный, 275 мм, регулировка захвата, пластиковые рукоятки, LUXE - фото 5
Секатор цветочный PALISAD 60459, удлиненный, 275 мм, регулировка захвата, пластиковые рукоятки, LUXE - фото 6
Секатор цветочный PALISAD 60459, удлиненный, 275 мм, регулировка захвата, пластиковые рукоятки, LUXE - фото 7
Секатор цветочный PALISAD 60459, удлиненный, 275 мм, регулировка захвата, пластиковые рукоятки, LUXE - фото 8
Секатор цветочный PALISAD 60459, удлиненный, 275 мм, регулировка захвата, пластиковые рукоятки, LUXE - фото 9
Секатор цветочный PALISAD 60459, удлиненный, 275 мм, регулировка захвата, пластиковые рукоятки, LUXE - фото 10
Секатор цветочный PALISAD 60459, удлиненный, 275 мм, регулировка захвата, пластиковые рукоятки, LUXE - фото 11
Секатор цветочный PALISAD 60459, удлиненный, 275 мм, регулировка захвата, пластиковые рукоятки, LUXE - фото 12
Секатор цветочный PALISAD 60459, удлиненный, 275 мм, регулировка захвата, пластиковые рукоятки, LUXE - фото 13
Секатор цветочный PALISAD 60459, удлиненный, 275 мм, регулировка захвата, пластиковые рукоятки, LUXE - фото 14
Секатор цветочный PALISAD 60459, удлиненный, 275 мм, регулировка захвата, пластиковые рукоятки, LUXE - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал лезвия
сталь
Тип лезвий
контактные
  • Секатор цветочный PALISAD 60459, удлиненный, 275 мм, регулировка захвата, пластиковые рукоятки, LUXE - фото 1
  • Секатор цветочный PALISAD 60459, удлиненный, 275 мм, регулировка захвата, пластиковые рукоятки, LUXE - фото 2
  • Секатор цветочный PALISAD 60459, удлиненный, 275 мм, регулировка захвата, пластиковые рукоятки, LUXE - фото 3
  • Секатор цветочный PALISAD 60459, удлиненный, 275 мм, регулировка захвата, пластиковые рукоятки, LUXE - фото 4
  • Секатор цветочный PALISAD 60459, удлиненный, 275 мм, регулировка захвата, пластиковые рукоятки, LUXE - фото 5
  • Секатор цветочный PALISAD 60459, удлиненный, 275 мм, регулировка захвата, пластиковые рукоятки, LUXE - фото 6
  • Секатор цветочный PALISAD 60459, удлиненный, 275 мм, регулировка захвата, пластиковые рукоятки, LUXE - фото 7
  • Секатор цветочный PALISAD 60459, удлиненный, 275 мм, регулировка захвата, пластиковые рукоятки, LUXE - фото 8
  • Секатор цветочный PALISAD 60459, удлиненный, 275 мм, регулировка захвата, пластиковые рукоятки, LUXE - фото 9
  • Секатор цветочный PALISAD 60459, удлиненный, 275 мм, регулировка захвата, пластиковые рукоятки, LUXE - фото 10
  • Секатор цветочный PALISAD 60459, удлиненный, 275 мм, регулировка захвата, пластиковые рукоятки, LUXE - фото 11
  • Секатор цветочный PALISAD 60459, удлиненный, 275 мм, регулировка захвата, пластиковые рукоятки, LUXE - фото 12
  • Секатор цветочный PALISAD 60459, удлиненный, 275 мм, регулировка захвата, пластиковые рукоятки, LUXE - фото 13
  • Секатор цветочный PALISAD 60459, удлиненный, 275 мм, регулировка захвата, пластиковые рукоятки, LUXE - фото 14
  • Секатор цветочный PALISAD 60459, удлиненный, 275 мм, регулировка захвата, пластиковые рукоятки, LUXE - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
660 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745321
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Секатор цветочный PALISAD 60459, удлиненный, 275 мм, регулировка захвата, пластиковые рукоятки, LUXE
660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Комплектация
Секатор - 1 шт
Материал лезвия
сталь
Тип лезвий
контактные
Материал рукоятки
пластик
Общая длина, мм
275
Габариты без упаковки
275 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х7х2
Вес, г.
230

Описание товара Секатор цветочный PALISAD 60459, удлиненный, 275 мм, регулировка захвата, пластиковые рукоятки, LUXE

Удлиненный цветочный секатор Palisad LUXE 60459 длиной 275 мм, с регулировкой захвата и пластиковыми рукоятками, предназначен для обрезки молодых побегов диаметром до 15 мм. Удлиненная конструкция облегчает работу с густо растущими стеблями. Инструмент используется для ухода за цветами и другими растениями на дачном участке.

Преимущества

  • Прочность — режущее лезвие из высококачественной стали SK5 выдерживает длительное использование.
  • Регулировка величины захвата — можно установить оптимальную ширину раскрытия рукояток, подогнав ее под размер руки пользователя.
  • Эргономичность — полипропиленовые рукоятки удобно ложатся в руки.
  • Дополнительные возможности — секатор поставляется с полипропиленовой кобурой для крепления на пояс.

Отзывы о товаре Секатор цветочный PALISAD 60459, удлиненный, 275 мм, регулировка захвата, пластиковые рукоятки, LUXE




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Характеристики
Бренд
PALISAD
Комплектация
Секатор - 1 шт
Материал лезвия
сталь
Тип лезвий
контактные
Материал рукоятки
пластик
Общая длина, мм
275
Габариты без упаковки
275 мм
Страна производитель
Китай
Описание

Удлиненный цветочный секатор Palisad LUXE 60459 длиной 275 мм, с регулировкой захвата и пластиковыми рукоятками, предназначен для обрезки молодых побегов диаметром до 15 мм. Удлиненная конструкция облегчает работу с густо растущими стеблями. Инструмент используется для ухода за цветами и другими растениями на дачном участке.

Преимущества

  • Прочность — режущее лезвие из высококачественной стали SK5 выдерживает длительное использование.
  • Регулировка величины захвата — можно установить оптимальную ширину раскрытия рукояток, подогнав ее под размер руки пользователя.
  • Эргономичность — полипропиленовые рукоятки удобно ложатся в руки.
  • Дополнительные возможности — секатор поставляется с полипропиленовой кобурой для крепления на пояс.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Секатор цветочный PALISAD 60459, удлиненный, 275 мм, регулировка захвата, пластиковые рукоятки, LUXE - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 660 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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