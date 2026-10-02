Top.Mail.Ru
Секатор Palisad (60560) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Секатор Palisad (60560)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Секатор Palisad (60560) - фото 1
Секатор Palisad (60560) - фото 2
Секатор Palisad (60560) - фото 3
Секатор Palisad (60560) - фото 4
Секатор Palisad (60560) - фото 5
Секатор Palisad (60560) - фото 6
Секатор Palisad (60560) - фото 7
Секатор Palisad (60560) - фото 8
Секатор Palisad (60560) - фото 9
Секатор Palisad (60560) - фото 10
Секатор Palisad (60560) - фото 11
Секатор Palisad (60560) - фото 12
Секатор Palisad (60560) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Секаторы
Аккумуляторный
нет
Материал лезвия
углеродистая сталь
Тип лезвий
контактные
Фиксатор
да
Храповый механизм
да
  • Секатор Palisad (60560) - фото 1
  • Секатор Palisad (60560) - фото 2
  • Секатор Palisad (60560) - фото 3
  • Секатор Palisad (60560) - фото 4
  • Секатор Palisad (60560) - фото 5
  • Секатор Palisad (60560) - фото 6
  • Секатор Palisad (60560) - фото 7
  • Секатор Palisad (60560) - фото 8
  • Секатор Palisad (60560) - фото 9
  • Секатор Palisad (60560) - фото 10
  • Секатор Palisad (60560) - фото 11
  • Секатор Palisad (60560) - фото 12
  • Секатор Palisad (60560) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
690 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 342810
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Секатор Palisad (60560)
690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип товара
Секаторы
Комплектация
Секатор - 1 шт
Аккумуляторный
нет
Материал лезвия
углеродистая сталь
Тип лезвий
контактные
Материал рукоятки
прорезиненная, алюминиевый сплав
Фиксатор
да
Храповый механизм
да
Общая длина, мм
200
Габариты без упаковки
200 мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
300

Описание товара Секатор Palisad (60560)

Секатор прямого реза Palisad LUXE 60560 длиной 200 мм, с храповым механизмом и металлическими обрезиненными рукоятками, используется для обрезки живых, сухих и увядших веток диаметром до 22 мм. Храповой механизм обеспечивает пошаговый рез, поэтому лезвия инструмента не сминают ветку, причиняя минимальный вред растению. Опорное лезвие способствует надежному удержанию ветки во время использования секатора. Регулировочный винт позволяет менять плотность смыкания лезвий. Инструмент будет полезен для ухода за растениями на даче и в саду.

Преимущества

  • Долговечность — рабочие части секатора изготовлены из высокоуглеродистой стали.
  • Высокий рабочий ресурс — режущее лезвие прошло индукционную закалку и имеет прецизионную заточку.
  • Устойчивость к коррозии — на режущее лезвие нанесено тефлоновое покрытие, на опорное — порошковая эмаль.
  • Легкость реза — тефлоновое покрытие уменьшает трение режущей поверхности о древесину.
  • Повышенная мощность — храповой механизм увеличивает усилие сжатия на 20%.
  • Безопасность — на нижней рукоятке предусмотрена гарда, предотвращающая травмирование руки, лезвия надежно фиксируются в нерабочем положении.
  • Надежность — рукоятки выполнены из прочного алюминиевого сплава.
  • Комфорт во время работы — благодаря вставке из термопластичной резины верхняя рукоятка не скользит в руке.
  • Простой уход — в нижней рукоятке имеется фетровая подушка, которой удобно смазывать лезвия секатора.



Теги товара: для цветов

Отзывы о товаре Секатор Palisad (60560)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип товара
Секаторы
Комплектация
Секатор - 1 шт
Аккумуляторный
нет
Материал лезвия
углеродистая сталь
Тип лезвий
контактные
Материал рукоятки
прорезиненная, алюминиевый сплав
Фиксатор
да
Храповый механизм
да
Общая длина, мм
200
Габариты без упаковки
200 мм
Страна производитель
Китай
Описание

Секатор прямого реза Palisad LUXE 60560 длиной 200 мм, с храповым механизмом и металлическими обрезиненными рукоятками, используется для обрезки живых, сухих и увядших веток диаметром до 22 мм. Храповой механизм обеспечивает пошаговый рез, поэтому лезвия инструмента не сминают ветку, причиняя минимальный вред растению. Опорное лезвие способствует надежному удержанию ветки во время использования секатора. Регулировочный винт позволяет менять плотность смыкания лезвий. Инструмент будет полезен для ухода за растениями на даче и в саду.

Преимущества

  • Долговечность — рабочие части секатора изготовлены из высокоуглеродистой стали.
  • Высокий рабочий ресурс — режущее лезвие прошло индукционную закалку и имеет прецизионную заточку.
  • Устойчивость к коррозии — на режущее лезвие нанесено тефлоновое покрытие, на опорное — порошковая эмаль.
  • Легкость реза — тефлоновое покрытие уменьшает трение режущей поверхности о древесину.
  • Повышенная мощность — храповой механизм увеличивает усилие сжатия на 20%.
  • Безопасность — на нижней рукоятке предусмотрена гарда, предотвращающая травмирование руки, лезвия надежно фиксируются в нерабочем положении.
  • Надежность — рукоятки выполнены из прочного алюминиевого сплава.
  • Комфорт во время работы — благодаря вставке из термопластичной резины верхняя рукоятка не скользит в руке.
  • Простой уход — в нижней рукоятке имеется фетровая подушка, которой удобно смазывать лезвия секатора.


Теги товара: для цветов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Секатор Palisad (60560) - стоимость товара 690 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...