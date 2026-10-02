Секатор Palisad (60560)
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Характеристики
Описание товара Секатор Palisad (60560)
Секатор прямого реза Palisad LUXE 60560 длиной 200 мм, с храповым механизмом и металлическими обрезиненными рукоятками, используется для обрезки живых, сухих и увядших веток диаметром до 22 мм. Храповой механизм обеспечивает пошаговый рез, поэтому лезвия инструмента не сминают ветку, причиняя минимальный вред растению. Опорное лезвие способствует надежному удержанию ветки во время использования секатора. Регулировочный винт позволяет менять плотность смыкания лезвий. Инструмент будет полезен для ухода за растениями на даче и в саду.
Преимущества
- Долговечность — рабочие части секатора изготовлены из высокоуглеродистой стали.
- Высокий рабочий ресурс — режущее лезвие прошло индукционную закалку и имеет прецизионную заточку.
- Устойчивость к коррозии — на режущее лезвие нанесено тефлоновое покрытие, на опорное — порошковая эмаль.
- Легкость реза — тефлоновое покрытие уменьшает трение режущей поверхности о древесину.
- Повышенная мощность — храповой механизм увеличивает усилие сжатия на 20%.
- Безопасность — на нижней рукоятке предусмотрена гарда, предотвращающая травмирование руки, лезвия надежно фиксируются в нерабочем положении.
- Надежность — рукоятки выполнены из прочного алюминиевого сплава.
- Комфорт во время работы — благодаря вставке из термопластичной резины верхняя рукоятка не скользит в руке.
- Простой уход — в нижней рукоятке имеется фетровая подушка, которой удобно смазывать лезвия секатора.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, немецкие
Теги товара: для цветов
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Секатор прямого реза Palisad LUXE 60560 длиной 200 мм, с храповым механизмом и металлическими обрезиненными рукоятками, используется для обрезки живых, сухих и увядших веток диаметром до 22 мм. Храповой механизм обеспечивает пошаговый рез, поэтому лезвия инструмента не сминают ветку, причиняя минимальный вред растению. Опорное лезвие способствует надежному удержанию ветки во время использования секатора. Регулировочный винт позволяет менять плотность смыкания лезвий. Инструмент будет полезен для ухода за растениями на даче и в саду.
Преимущества
- Долговечность — рабочие части секатора изготовлены из высокоуглеродистой стали.
- Высокий рабочий ресурс — режущее лезвие прошло индукционную закалку и имеет прецизионную заточку.
- Устойчивость к коррозии — на режущее лезвие нанесено тефлоновое покрытие, на опорное — порошковая эмаль.
- Легкость реза — тефлоновое покрытие уменьшает трение режущей поверхности о древесину.
- Повышенная мощность — храповой механизм увеличивает усилие сжатия на 20%.
- Безопасность — на нижней рукоятке предусмотрена гарда, предотвращающая травмирование руки, лезвия надежно фиксируются в нерабочем положении.
- Надежность — рукоятки выполнены из прочного алюминиевого сплава.
- Комфорт во время работы — благодаря вставке из термопластичной резины верхняя рукоятка не скользит в руке.
- Простой уход — в нижней рукоятке имеется фетровая подушка, которой удобно смазывать лезвия секатора.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, немецкие
Теги товара: для цветов
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