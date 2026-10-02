Секатор Raco 4206-53/139C
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Характеристики
Тип товара
Секаторы
Материал лезвия
сталь
Тип лезвий
плоскостные
Фиксатор
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%940 руб. 1 310 руб.
В наличии
Код товара: 342809
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
940 руб. -28%
1 310 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Секаторы
Материал лезвия
сталь
Тип лезвий
плоскостные
Материал рукоятки
резина
Фиксатор
да
Общая длина, мм
210
Размеры в упаковке, см
15х10х1
Вес, г.
400
Описание товара Секатор Raco 4206-53/139C
Секатор RACO СТАНДАРТ 4206-53/139C предназначен для обрезки кустов и веток деревьев. Лезвие выполнено из качественной углеродистой стали, что увеличивает срок службы инструмента. Виниловые рукоятки обеспечивают надежный хват. Фиксатор предотвращает случайное нажатие на секатор.
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Теги товара: для цветов
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Бренд
Тип товара
Секаторы
Материал лезвия
сталь
Тип лезвий
плоскостные
Материал рукоятки
резина
Фиксатор
да
Общая длина, мм
210
Секатор RACO СТАНДАРТ 4206-53/139C предназначен для обрезки кустов и веток деревьев. Лезвие выполнено из качественной углеродистой стали, что увеличивает срок службы инструмента. Виниловые рукоятки обеспечивают надежный хват. Фиксатор предотвращает случайное нажатие на секатор.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, немецкие
Теги товара: для цветов
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, немецкие
Теги товара: для цветов
Секатор Raco 4206-53/139C - купить по цене 940 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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