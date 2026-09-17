Секатор прямого реза PALISAD 60529, 170 мм, усиленный, нижняя рукоятка в ПВХ-оболочке, LUXE
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Характеристики
Описание товара Секатор прямого реза PALISAD 60529, 170 мм, усиленный, нижняя рукоятка в ПВХ-оболочке, LUXE
Усиленный секатор прямого реза Palisad LUXE 60529 длиной 170 мм, с нижней рукояткой в ПВХ-оболочке, используется для обрезки живых веток толщиной до 18 мм. Обладает повышенной мощностью благодаря шарниру особой конструкции, увеличивающему усилие сжатия на 10%. Регулировочный винт позволяет изменить плотность смыкания лезвий. Секатор пригодится для работы на загородном участке.
Преимущества
- Прочность и высокий ресурс — лезвия изготовлены из высококачественной японской инструментальной стали SK-5, режущая кромка прошла индукционную закалку и имеет прецизионную заточку.
- Защита от коррозии — на режущем лезвии имеется тефлоновое, а на опорном — цинковое покрытие.
- Высокое качество реза — рабочие кромки движутся параллельно друг другу, минимально повреждая растение, тефлоновое покрытие на режущем лезвии снижает силу трения.
- Надежность — литые алюминиевые рукоятки выдерживают значительные нагрузки.
- Комфортная работа — нижняя рукоятка с ПВХ-покрытием удобно ложится в руку.
- Безопасное хранение и транспортировка — фиксатор удерживает лезвия в сомкнутом положении.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, немецкие
Теги товара: для цветов
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Усиленный секатор прямого реза Palisad LUXE 60529 длиной 170 мм, с нижней рукояткой в ПВХ-оболочке, используется для обрезки живых веток толщиной до 18 мм. Обладает повышенной мощностью благодаря шарниру особой конструкции, увеличивающему усилие сжатия на 10%. Регулировочный винт позволяет изменить плотность смыкания лезвий. Секатор пригодится для работы на загородном участке.
Преимущества
- Прочность и высокий ресурс — лезвия изготовлены из высококачественной японской инструментальной стали SK-5, режущая кромка прошла индукционную закалку и имеет прецизионную заточку.
- Защита от коррозии — на режущем лезвии имеется тефлоновое, а на опорном — цинковое покрытие.
- Высокое качество реза — рабочие кромки движутся параллельно друг другу, минимально повреждая растение, тефлоновое покрытие на режущем лезвии снижает силу трения.
- Надежность — литые алюминиевые рукоятки выдерживают значительные нагрузки.
- Комфортная работа — нижняя рукоятка с ПВХ-покрытием удобно ложится в руку.
- Безопасное хранение и транспортировка — фиксатор удерживает лезвия в сомкнутом положении.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, немецкие
Теги товара: для цветов
Отзывы о товаре Секатор прямого реза PALISAD 60529, 170 мм, усиленный, нижняя рукоятка в ПВХ-оболочке, LUXE