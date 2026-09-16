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Секатор GRINDA P-55, 205 мм, с двухкомпонентными рукоятками, плоскостной PROLine (423455) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Секатор GRINDA P-55, 205 мм, с двухкомпонентными рукоятками, плоскостной PROLine (423455)

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Секатор GRINDA P-55, 205 мм, с двухкомпонентными рукоятками, плоскостной PROLine (423455) - фото 1
Секатор GRINDA P-55, 205 мм, с двухкомпонентными рукоятками, плоскостной PROLine (423455) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Секаторы
Материал лезвия
закаленная сталь
Тип лезвий
плоскостные
Фиксатор
да
  • Секатор GRINDA P-55, 205 мм, с двухкомпонентными рукоятками, плоскостной PROLine (423455) - фото 1
  • Секатор GRINDA P-55, 205 мм, с двухкомпонентными рукоятками, плоскостной PROLine (423455) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 210 руб. 
Начислим 23 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 697077
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Секатор GRINDA P-55, 205 мм, с двухкомпонентными рукоятками, плоскостной PROLine (423455)
1 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Тип товара
Секаторы
Назначение
универсальный
Страна производства
Китай
Тип привода
пружинный
Ширина рабочей части, мм
20
Материал лезвия
закаленная сталь
Тип лезвий
плоскостные
Материал рукоятки
двухкомпонентный
Фиксатор
да
Общая длина, мм
205
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х10х3
Вес, г.
241

Описание товара Секатор GRINDA P-55, 205 мм, с двухкомпонентными рукоятками, плоскостной PROLine (423455)

Плоскостной секатор Grinda PRO Line 423455 используется для обрезки веток и стеблей растений. Лезвия из углеродистой стали остро заточены, благодаря чему осуществляется ровный и чистый рез. А зазубренное нижнее лезвие обеспечивает удобный захват веток при резе.



Теги товара: для цветов

Отзывы о товаре Секатор GRINDA P-55, 205 мм, с двухкомпонентными рукоятками, плоскостной PROLine (423455)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Grinda
Тип товара
Секаторы
Назначение
универсальный
Страна производства
Китай
Тип привода
пружинный
Ширина рабочей части, мм
20
Материал лезвия
закаленная сталь
Тип лезвий
плоскостные
Материал рукоятки
двухкомпонентный
Фиксатор
да
Общая длина, мм
205
Страна производитель
Китай
Описание
Плоскостной секатор Grinda PRO Line 423455 используется для обрезки веток и стеблей растений. Лезвия из углеродистой стали остро заточены, благодаря чему осуществляется ровный и чистый рез. А зазубренное нижнее лезвие обеспечивает удобный захват веток при резе.


Теги товара: для цветов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Секатор GRINDA P-55, 205 мм, с двухкомпонентными рукоятками, плоскостной PROLine (423455) – стоимость товара 1210 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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