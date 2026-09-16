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Секатор GRINDA P-21, 210 мм, углеродистая сталь, хромированное покрытие, с алюминиевыми коваными рукоятками, плоскостной PROLine (423421) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Секатор GRINDA P-21, 210 мм, углеродистая сталь, хромированное покрытие, с алюминиевыми коваными рукоятками, плоскостной PROLine (423421)

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Секатор GRINDA P-21, 210 мм, углеродистая сталь, хромированное покрытие, с алюминиевыми коваными рукоятками, плоскостной PROLine (423421) - фото 1
Секатор GRINDA P-21, 210 мм, углеродистая сталь, хромированное покрытие, с алюминиевыми коваными рукоятками, плоскостной PROLine (423421) - фото 2
Секатор GRINDA P-21, 210 мм, углеродистая сталь, хромированное покрытие, с алюминиевыми коваными рукоятками, плоскостной PROLine (423421) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Секаторы
Материал лезвия
углеродистая сталь
Тип лезвий
плоскостные
Фиксатор
да
Храповый механизм
да
  • Секатор GRINDA P-21, 210 мм, углеродистая сталь, хромированное покрытие, с алюминиевыми коваными рукоятками, плоскостной PROLine (423421) - фото 1
  • Секатор GRINDA P-21, 210 мм, углеродистая сталь, хромированное покрытие, с алюминиевыми коваными рукоятками, плоскостной PROLine (423421) - фото 2
  • Секатор GRINDA P-21, 210 мм, углеродистая сталь, хромированное покрытие, с алюминиевыми коваными рукоятками, плоскостной PROLine (423421) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 370 руб. 
Начислим 22 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 697079
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Секатор GRINDA P-21, 210 мм, углеродистая сталь, хромированное покрытие, с алюминиевыми коваными рукоятками, плоскостной PROLine (423421)
1 370 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Тип товара
Секаторы
Материал лезвия
углеродистая сталь
Тип лезвий
плоскостные
Материал рукоятки
углеродистая сталь
Фиксатор
да
Храповый механизм
да
Общая длина, мм
220
Размеры в упаковке, см
22х8х2
Вес, г.
251

Описание товара Секатор GRINDA P-21, 210 мм, углеродистая сталь, хромированное покрытие, с алюминиевыми коваными рукоятками, плоскостной PROLine (423421)

Плоскостной секатор Grinda PRO Line 423421 используется для обрезки веток и стеблей. Лезвия выполнены из углеродистой стали, поэтому выдерживают большие нагрузки. А тефлоновое покрытия защищает их от коррозии для долгого срока службы.



Теги товара: для цветов

Отзывы о товаре Секатор GRINDA P-21, 210 мм, углеродистая сталь, хромированное покрытие, с алюминиевыми коваными рукоятками, плоскостной PROLine (423421)




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Характеристики
Бренд
Grinda
Тип товара
Секаторы
Материал лезвия
углеродистая сталь
Тип лезвий
плоскостные
Материал рукоятки
углеродистая сталь
Фиксатор
да
Храповый механизм
да
Общая длина, мм
220
Описание
Плоскостной секатор Grinda PRO Line 423421 используется для обрезки веток и стеблей. Лезвия выполнены из углеродистой стали, поэтому выдерживают большие нагрузки. А тефлоновое покрытия защищает их от коррозии для долгого срока службы.


Теги товара: для цветов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Секатор GRINDA P-21, 210 мм, углеродистая сталь, хромированное покрытие, с алюминиевыми коваными рукоятками, плоскостной PROLine (423421) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1370 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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