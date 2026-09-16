Секатор GRINDA P-21, 210 мм, углеродистая сталь, хромированное покрытие, с алюминиевыми коваными рукоятками, плоскостной PROLine (423421)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Секаторы
Материал лезвия
углеродистая сталь
Тип лезвий
плоскостные
Фиксатор
да
Храповый механизм
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 370 руб.
В наличии
Код товара: 697079
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 370 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Секаторы
Материал лезвия
углеродистая сталь
Тип лезвий
плоскостные
Материал рукоятки
углеродистая сталь
Фиксатор
да
Храповый механизм
да
Общая длина, мм
220
Размеры в упаковке, см
22х8х2
Вес, г.
251
Описание товара Секатор GRINDA P-21, 210 мм, углеродистая сталь, хромированное покрытие, с алюминиевыми коваными рукоятками, плоскостной PROLine (423421)
Плоскостной секатор Grinda PRO Line 423421 используется для обрезки веток и стеблей. Лезвия выполнены из углеродистой стали, поэтому выдерживают большие нагрузки. А тефлоновое покрытия защищает их от коррозии для долгого срока службы.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, немецкие
Теги товара: для цветов
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Бренд
Тип товара
Секаторы
Материал лезвия
углеродистая сталь
Тип лезвий
плоскостные
Материал рукоятки
углеродистая сталь
Фиксатор
да
Храповый механизм
да
Общая длина, мм
220
Плоскостной секатор Grinda PRO Line 423421 используется для обрезки веток и стеблей. Лезвия выполнены из углеродистой стали, поэтому выдерживают большие нагрузки. А тефлоновое покрытия защищает их от коррозии для долгого срока службы.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, немецкие
Теги товара: для цветов
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, немецкие
Теги товара: для цветов
Секатор GRINDA P-21, 210 мм, углеродистая сталь, хромированное покрытие, с алюминиевыми коваными рукоятками, плоскостной PROLine (423421) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1370 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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