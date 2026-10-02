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Секатор Raco 4206-53/140C купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Секатор Raco 4206-53/140C

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Секатор Raco 4206-53/140C - фото 1
Секатор Raco 4206-53/140C - фото 2
Секатор Raco 4206-53/140C - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Секаторы
Материал лезвия
сталь
Тип лезвий
плоскостные
Фиксатор
да
Храповый механизм
да
  • Секатор Raco 4206-53/140C - фото 1
  • Секатор Raco 4206-53/140C - фото 2
  • Секатор Raco 4206-53/140C - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%
1 020 руб.  1 403 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 342795
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Секатор Raco 4206-53/140C
1 020 руб. -27%
1 403 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Raco
Тип товара
Секаторы
Назначение
универсальный
Страна производства
Китай
Тип привода
пружинный
Материал лезвия
сталь
Тип лезвий
плоскостные
Материал рукоятки
пластик
Фиксатор
да
Храповый механизм
да
Общая длина, мм
210
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х25х10
Вес, г.
262

Описание товара Секатор Raco 4206-53/140C

Секатор плоскостной 210 мм RACO Стандарт 4206-53/140C - предназначен для обрезки кустов и веток деревьев. Лезвие выполнено из качественной стали и закалено для увеличения срока службы инструмента. Алюминиевые ручки с виниловым покрытием обеспечивают надежный хват и предотвращают проскальзывание секатора. Замена лезвий увеличивает комфорт эксплуатации секатора.



Теги товара: для цветов

Отзывы о товаре Секатор Raco 4206-53/140C




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Характеристики
Бренд
Raco
Тип товара
Секаторы
Назначение
универсальный
Страна производства
Китай
Тип привода
пружинный
Материал лезвия
сталь
Тип лезвий
плоскостные
Материал рукоятки
пластик
Фиксатор
да
Храповый механизм
да
Общая длина, мм
210
Страна производитель
Китай
Описание
Секатор плоскостной 210 мм RACO Стандарт 4206-53/140C - предназначен для обрезки кустов и веток деревьев. Лезвие выполнено из качественной стали и закалено для увеличения срока службы инструмента. Алюминиевые ручки с виниловым покрытием обеспечивают надежный хват и предотвращают проскальзывание секатора. Замена лезвий увеличивает комфорт эксплуатации секатора.


Теги товара: для цветов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Секатор Raco 4206-53/140C - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1020 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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