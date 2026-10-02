Секатор Raco 4206-53/140C
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Секаторы
Материал лезвия
сталь
Тип лезвий
плоскостные
Фиксатор
да
Храповый механизм
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%1 020 руб. 1 403 руб.
В наличии
Код товара: 342795
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 020 руб. -27%
1 403 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Секаторы
Назначение
универсальный
Страна производства
Китай
Тип привода
пружинный
Материал лезвия
сталь
Тип лезвий
плоскостные
Материал рукоятки
пластик
Фиксатор
да
Храповый механизм
да
Общая длина, мм
210
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х25х10
Вес, г.
262
Описание товара Секатор Raco 4206-53/140C
Секатор плоскостной 210 мм RACO Стандарт 4206-53/140C - предназначен для обрезки кустов и веток деревьев. Лезвие выполнено из качественной стали и закалено для увеличения срока службы инструмента. Алюминиевые ручки с виниловым покрытием обеспечивают надежный хват и предотвращают проскальзывание секатора. Замена лезвий увеличивает комфорт эксплуатации секатора.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, немецкие
Теги товара: для цветов
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 980 руб. 1 281 руб.245 руб. в СплитСекатор Raco 4206-53/146C
-
В наличииЦена 1 120 руб.280 руб. в СплитСекатор GRINDA P-33, 200 мм, закаленная сталь, с храповым механи...
-
В наличииЦена 1 210 руб. 1 434 руб.303 руб. в СплитСекатор Raco 4206-53/S161
-
В наличииЦена 1 210 руб.303 руб. в СплитСекатор GRINDA P-55, 205 мм, с двухкомпонентными рукоятками, пло...
-
В наличииЦена 1 210 руб.303 руб. в СплитСекатор RACO S162, 205 мм, закаленная сталь, с двухкомпонентными...
-
В наличииЦена 1 260 руб.315 руб. в СплитСекатор GRINDA P-56, 205 мм, легированная сталь, двухкомпонентны...
-
В наличииЦена 1 360 руб.340 руб. в СплитСекатор прямого реза PALISAD 60529, 170 мм, усиленный, нижняя ру...
-
В наличииЦена 1 370 руб.343 руб. в СплитСекатор GRINDA P-21, 210 мм, углеродистая сталь, хромированное п...
-
В наличииЦена 1 380 руб.345 руб. в СплитСекатор Raco 4206-53/CS181
-
В наличииЦена 1 390 руб.348 руб. в СплитСекатор GRINDA P-15, 210 мм, нержавеющая сталь, с деревянными ру...
-
В наличииЦена 1 420 руб. 1 778 руб.355 руб. в СплитСекатор Raco 4206-53/142C
-
В наличииЦена 1 430 руб.358 руб. в СплитСекатор GRINDA P-23, 210 мм, усиленные лезвия, закалённая сталь,...
Бренд
Тип товара
Секаторы
Назначение
универсальный
Страна производства
Китай
Тип привода
пружинный
Материал лезвия
сталь
Тип лезвий
плоскостные
Материал рукоятки
пластик
Фиксатор
да
Храповый механизм
да
Общая длина, мм
210
Страна производитель
Китай
Секатор плоскостной 210 мм RACO Стандарт 4206-53/140C - предназначен для обрезки кустов и веток деревьев. Лезвие выполнено из качественной стали и закалено для увеличения срока службы инструмента. Алюминиевые ручки с виниловым покрытием обеспечивают надежный хват и предотвращают проскальзывание секатора. Замена лезвий увеличивает комфорт эксплуатации секатора.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, немецкие
Теги товара: для цветов
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, немецкие
Теги товара: для цветов
Секатор Raco 4206-53/140C - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1020 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Секатор Raco 4206-53/140C