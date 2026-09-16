Секатор GRINDA P-15, 210 мм, нержавеющая сталь, с деревянными рукоятками, цельнокованый плоскостной PROLine (423415)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Секаторы
Материал лезвия
нержавеющая сталь
Тип лезвий
плоскостные
Фиксатор
да
Храповый механизм
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 390 руб.
В наличии
Код товара: 697080
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Загружаем...
1 390 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Секаторы
Материал лезвия
нержавеющая сталь
Тип лезвий
плоскостные
Материал рукоятки
дерево
Фиксатор
да
Храповый механизм
да
Общая длина, мм
210
Габариты без упаковки
210 мм
Размеры в упаковке, см
28х9х3
Вес, г.
360
Описание товара Секатор GRINDA P-15, 210 мм, нержавеющая сталь, с деревянными рукоятками, цельнокованый плоскостной PROLine (423415)
Плоскостной секатор Grinda PRO Line 423415 используется для обрезки веток и стеблей растений. Двухгранная заточка лезвий обеспечивает качество реза. Полированные рукоятки из древесины гарантируют надёжный хват даже влажной рукой.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, немецкие
Теги товара: для цветов
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Бренд
Тип товара
Секаторы
Материал лезвия
нержавеющая сталь
Тип лезвий
плоскостные
Материал рукоятки
дерево
Фиксатор
да
Храповый механизм
да
Общая длина, мм
210
Габариты без упаковки
210 мм
Плоскостной секатор Grinda PRO Line 423415 используется для обрезки веток и стеблей растений. Двухгранная заточка лезвий обеспечивает качество реза. Полированные рукоятки из древесины гарантируют надёжный хват даже влажной рукой.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, немецкие
Теги товара: для цветов
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, немецкие
Теги товара: для цветов
Секатор GRINDA P-15, 210 мм, нержавеющая сталь, с деревянными рукоятками, цельнокованый плоскостной PROLine (423415) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1390 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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