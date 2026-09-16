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Секатор GRINDA P-56, 205 мм, легированная сталь, двухкомпонентные рукоятки, контактный PROLine (423456) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Секатор GRINDA P-56, 205 мм, легированная сталь, двухкомпонентные рукоятки, контактный PROLine (423456)

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Секатор GRINDA P-56, 205 мм, легированная сталь, двухкомпонентные рукоятки, контактный PROLine (423456) - фото 1
Секатор GRINDA P-56, 205 мм, легированная сталь, двухкомпонентные рукоятки, контактный PROLine (423456) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Секаторы
Материал лезвия
сталь
Тип лезвий
плоскостные
Фиксатор
да
  • Секатор GRINDA P-56, 205 мм, легированная сталь, двухкомпонентные рукоятки, контактный PROLine (423456) - фото 1
  • Секатор GRINDA P-56, 205 мм, легированная сталь, двухкомпонентные рукоятки, контактный PROLine (423456) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 260 руб. 
Начислим 23 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 697078
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Секатор GRINDA P-56, 205 мм, легированная сталь, двухкомпонентные рукоятки, контактный PROLine (423456)
1 260 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Тип товара
Секаторы
Назначение
универсальный
Страна производства
Китай
Материал лезвия
сталь
Тип лезвий
плоскостные
Материал рукоятки
двухкомпонентный
Фиксатор
да
Общая длина, мм
205
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х11х5
Вес, г.
300

Описание товара Секатор GRINDA P-56, 205 мм, легированная сталь, двухкомпонентные рукоятки, контактный PROLine (423456)

Профессиональные секаторы GRINDA PRO-LINE характеризуются самыми надёжными и современными материалами. Пользуясь этими секаторами вы обеспечите себе удовольствие и комфорт при работах в саду.



Теги товара: для цветов

Отзывы о товаре Секатор GRINDA P-56, 205 мм, легированная сталь, двухкомпонентные рукоятки, контактный PROLine (423456)




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Характеристики
Бренд
Grinda
Тип товара
Секаторы
Назначение
универсальный
Страна производства
Китай
Материал лезвия
сталь
Тип лезвий
плоскостные
Материал рукоятки
двухкомпонентный
Фиксатор
да
Общая длина, мм
205
Страна производитель
Китай
Описание
Профессиональные секаторы GRINDA PRO-LINE характеризуются самыми надёжными и современными материалами. Пользуясь этими секаторами вы обеспечите себе удовольствие и комфорт при работах в саду.


Теги товара: для цветов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Секатор GRINDA P-56, 205 мм, легированная сталь, двухкомпонентные рукоятки, контактный PROLine (423456) - купить по цене 1260 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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