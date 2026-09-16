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Секатор GRINDA P-23, 210 мм, усиленные лезвия, закалённая сталь, алюминиевые кованые рукоятки, плоскостной PROLine (423423) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Секатор GRINDA P-23, 210 мм, усиленные лезвия, закалённая сталь, алюминиевые кованые рукоятки, плоскостной PROLine (423423)

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Секатор GRINDA P-23, 210 мм, усиленные лезвия, закалённая сталь, алюминиевые кованые рукоятки, плоскостной PROLine (423423)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Секаторы
Материал лезвия
сталь
Тип лезвий
плоскостные
Храповый механизм
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 430 руб. 
Начислим 23 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 697081
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Секатор GRINDA P-23, 210 мм, усиленные лезвия, закалённая сталь, алюминиевые кованые рукоятки, плоскостной PROLine (423423)
1 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Тип товара
Секаторы
Материал лезвия
сталь
Тип лезвий
плоскостные
Материал рукоятки
алюминий
Храповый механизм
да
Общая длина, мм
210
Размеры в упаковке, см
21х9х3
Вес, г.
283

Описание товара Секатор GRINDA P-23, 210 мм, усиленные лезвия, закалённая сталь, алюминиевые кованые рукоятки, плоскостной PROLine (423423)

Плоскостной секатор Grinda PRO Line 423423 используется для обрезки веток и стеблей растений. Лезвия из инструментальной стали остро заточены, благодаря чему осуществляется ровный и чистый рез. Рукоятки повторяют форму пальцев, из-за чего инструмент не выскальзывает из рук.

Отзывы о товаре Секатор GRINDA P-23, 210 мм, усиленные лезвия, закалённая сталь, алюминиевые кованые рукоятки, плоскостной PROLine (423423)




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Характеристики
Бренд
Grinda
Тип товара
Секаторы
Материал лезвия
сталь
Тип лезвий
плоскостные
Материал рукоятки
алюминий
Храповый механизм
да
Общая длина, мм
210
Описание
Плоскостной секатор Grinda PRO Line 423423 используется для обрезки веток и стеблей растений. Лезвия из инструментальной стали остро заточены, благодаря чему осуществляется ровный и чистый рез. Рукоятки повторяют форму пальцев, из-за чего инструмент не выскальзывает из рук.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Секатор GRINDA P-23, 210 мм, усиленные лезвия, закалённая сталь, алюминиевые кованые рукоятки, плоскостной PROLine (423423) - купить по цене 1430 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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