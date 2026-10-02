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Секатор Raco 4206-53/CS181 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Секатор Raco 4206-53/CS181

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Секатор Raco 4206-53/CS181 - фото 1
Секатор Raco 4206-53/CS181 - фото 2
Секатор Raco 4206-53/CS181 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Секаторы
Материал лезвия
сталь
Тип лезвий
плоскостные
Фиксатор
да
  • Секатор Raco 4206-53/CS181 - фото 1
  • Секатор Raco 4206-53/CS181 - фото 2
  • Секатор Raco 4206-53/CS181 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 380 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 349401
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Секатор Raco 4206-53/CS181
1 380 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Raco
Тип товара
Секаторы
Материал лезвия
сталь
Тип лезвий
плоскостные
Материал рукоятки
пластик
Фиксатор
да
Общая длина, мм
210
Габариты без упаковки
длина 210
Размеры в упаковке, см
22х7х2
Вес, г.
200

Описание товара Секатор Raco 4206-53/CS181

Высокое качество и лёгкость реза, удобство в работе и продолжительный срок службы секаторов RACO достигается за счёт современных материалов и технологий.



Теги товара: для цветов

Отзывы о товаре Секатор Raco 4206-53/CS181




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Характеристики
Бренд
Raco
Тип товара
Секаторы
Материал лезвия
сталь
Тип лезвий
плоскостные
Материал рукоятки
пластик
Фиксатор
да
Общая длина, мм
210
Габариты без упаковки
длина 210
Описание
Высокое качество и лёгкость реза, удобство в работе и продолжительный срок службы секаторов RACO достигается за счёт современных материалов и технологий.


Теги товара: для цветов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Секатор Raco 4206-53/CS181 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1380 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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