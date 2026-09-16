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Секатор GRINDA P-17, 195 мм, из нержавеющей стали, с деревянными рукоятками, цельнокованый компактный плоскостной PROLine (423417) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Секатор GRINDA P-17, 195 мм, из нержавеющей стали, с деревянными рукоятками, цельнокованый компактный плоскостной PROLine (423417)

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Секатор GRINDA P-17, 195 мм, из нержавеющей стали, с деревянными рукоятками, цельнокованый компактный плоскостной PROLine (423417) - фото 1
Секатор GRINDA P-17, 195 мм, из нержавеющей стали, с деревянными рукоятками, цельнокованый компактный плоскостной PROLine (423417) - фото 2
Секатор GRINDA P-17, 195 мм, из нержавеющей стали, с деревянными рукоятками, цельнокованый компактный плоскостной PROLine (423417) - фото 3
Секатор GRINDA P-17, 195 мм, из нержавеющей стали, с деревянными рукоятками, цельнокованый компактный плоскостной PROLine (423417) - фото 4
Секатор GRINDA P-17, 195 мм, из нержавеющей стали, с деревянными рукоятками, цельнокованый компактный плоскостной PROLine (423417) - фото 5
Секатор GRINDA P-17, 195 мм, из нержавеющей стали, с деревянными рукоятками, цельнокованый компактный плоскостной PROLine (423417) - фото 6
Секатор GRINDA P-17, 195 мм, из нержавеющей стали, с деревянными рукоятками, цельнокованый компактный плоскостной PROLine (423417) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Секаторы
Материал лезвия
нержавеющая сталь
Тип лезвий
плоскостные
Фиксатор
да
Храповый механизм
да
  • Секатор GRINDA P-17, 195 мм, из нержавеющей стали, с деревянными рукоятками, цельнокованый компактный плоскостной PROLine (423417) - фото 1
  • Секатор GRINDA P-17, 195 мм, из нержавеющей стали, с деревянными рукоятками, цельнокованый компактный плоскостной PROLine (423417) - фото 2
  • Секатор GRINDA P-17, 195 мм, из нержавеющей стали, с деревянными рукоятками, цельнокованый компактный плоскостной PROLine (423417) - фото 3
  • Секатор GRINDA P-17, 195 мм, из нержавеющей стали, с деревянными рукоятками, цельнокованый компактный плоскостной PROLine (423417) - фото 4
  • Секатор GRINDA P-17, 195 мм, из нержавеющей стали, с деревянными рукоятками, цельнокованый компактный плоскостной PROLine (423417) - фото 5
  • Секатор GRINDA P-17, 195 мм, из нержавеющей стали, с деревянными рукоятками, цельнокованый компактный плоскостной PROLine (423417) - фото 6
  • Секатор GRINDA P-17, 195 мм, из нержавеющей стали, с деревянными рукоятками, цельнокованый компактный плоскостной PROLine (423417) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 440 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 697082
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Секатор GRINDA P-17, 195 мм, из нержавеющей стали, с деревянными рукоятками, цельнокованый компактный плоскостной PROLine (423417)
1 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Тип товара
Секаторы
Назначение
универсальный
Страна производства
Китай
Тип привода
пружинный
Ширина рабочей части, мм
18
Материал лезвия
нержавеющая сталь
Тип лезвий
плоскостные
Материал рукоятки
дерево
Фиксатор
да
Храповый механизм
да
Общая длина, мм
195
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х10х3
Вес, г.
296

Описание товара Секатор GRINDA P-17, 195 мм, из нержавеющей стали, с деревянными рукоятками, цельнокованый компактный плоскостной PROLine (423417)

Компактный плоскостной секатор Grinda PRO Line 423417 с цельнокованой конструкцией для повышенной износостойкости. Лезвия из нержавеющей стали не подвержены коррозии, поэтому имеют долгий срок службы. Двугранная заточка лезвий обеспечивает качественный рез. Полированные рукоятки не позволяют инструменту выскользнуть даже из мокрых рук.



Теги товара: для цветов

Отзывы о товаре Секатор GRINDA P-17, 195 мм, из нержавеющей стали, с деревянными рукоятками, цельнокованый компактный плоскостной PROLine (423417)




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Характеристики
Бренд
Grinda
Тип товара
Секаторы
Назначение
универсальный
Страна производства
Китай
Тип привода
пружинный
Ширина рабочей части, мм
18
Материал лезвия
нержавеющая сталь
Тип лезвий
плоскостные
Материал рукоятки
дерево
Фиксатор
да
Храповый механизм
да
Общая длина, мм
195
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Страна производитель
Китай
Описание
Компактный плоскостной секатор Grinda PRO Line 423417 с цельнокованой конструкцией для повышенной износостойкости. Лезвия из нержавеющей стали не подвержены коррозии, поэтому имеют долгий срок службы. Двугранная заточка лезвий обеспечивает качественный рез. Полированные рукоятки не позволяют инструменту выскользнуть даже из мокрых рук.


Теги товара: для цветов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Секатор GRINDA P-17, 195 мм, из нержавеющей стали, с деревянными рукоятками, цельнокованый компактный плоскостной PROLine (423417) - данный товар вы можете купить по цене 1440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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