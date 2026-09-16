Секатор GRINDA P-88, 210 мм, закаленные лезвия, нейлоновые рукоятки, прививочный PROLine (423488)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Секаторы
Материал лезвия
сталь
Тип лезвий
плоскостные
Фиксатор
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 970 руб.
В наличии
Код товара: 697084
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 970 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Секаторы
Назначение
прививочный
Страна производства
Китай
Тип привода
пружинный
Ширина рабочей части, мм
20
Материал лезвия
сталь
Тип лезвий
плоскостные
Материал рукоятки
двухкомпонентный
Фиксатор
да
Общая длина, мм
210
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х14х5
Вес, г.
502
Описание товара Секатор GRINDA P-88, 210 мм, закаленные лезвия, нейлоновые рукоятки, прививочный PROLine (423488)
Прививочный секатор Grinda PROLine P-88 210 мм 423488 применяется для прививки деревьев и других растений. Секатор вырезает фигурные выемки в подвое (прививаемое дерево или куст) и привое (приживляемый черенок, ветка и т.д.). Срез получается ровным и идеально совместимым. Набор сменных лезвий гарантирует долгий срок службы секатора. В комплект входят все необходимые дополнительные инструменты для его обслуживания.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, немецкие
Теги товара: для цветов
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Бренд
Тип товара
Секаторы
Назначение
прививочный
Страна производства
Китай
Тип привода
пружинный
Ширина рабочей части, мм
20
Материал лезвия
сталь
Тип лезвий
плоскостные
Материал рукоятки
двухкомпонентный
Фиксатор
да
Общая длина, мм
210
Страна производитель
Китай
Прививочный секатор Grinda PROLine P-88 210 мм 423488 применяется для прививки деревьев и других растений. Секатор вырезает фигурные выемки в подвое (прививаемое дерево или куст) и привое (приживляемый черенок, ветка и т.д.). Срез получается ровным и идеально совместимым. Набор сменных лезвий гарантирует долгий срок службы секатора. В комплект входят все необходимые дополнительные инструменты для его обслуживания.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, немецкие
Теги товара: для цветов
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, немецкие
Теги товара: для цветов
Секатор GRINDA P-88, 210 мм, закаленные лезвия, нейлоновые рукоятки, прививочный PROLine (423488) - данный товар вы можете купить по цене 1970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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