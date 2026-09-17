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Секатор прямого реза PALISAD 60501, 210 мм, усиленный, нижняя рукоятка в ПВХ-оболочке, LUXE купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Секатор прямого реза PALISAD 60501, 210 мм, усиленный, нижняя рукоятка в ПВХ-оболочке, LUXE

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Секатор прямого реза PALISAD 60501, 210 мм, усиленный, нижняя рукоятка в ПВХ-оболочке, LUXE - фото 1
Секатор прямого реза PALISAD 60501, 210 мм, усиленный, нижняя рукоятка в ПВХ-оболочке, LUXE - фото 2
Секатор прямого реза PALISAD 60501, 210 мм, усиленный, нижняя рукоятка в ПВХ-оболочке, LUXE - фото 3
Секатор прямого реза PALISAD 60501, 210 мм, усиленный, нижняя рукоятка в ПВХ-оболочке, LUXE - фото 4
Секатор прямого реза PALISAD 60501, 210 мм, усиленный, нижняя рукоятка в ПВХ-оболочке, LUXE - фото 5
Секатор прямого реза PALISAD 60501, 210 мм, усиленный, нижняя рукоятка в ПВХ-оболочке, LUXE - фото 6
Секатор прямого реза PALISAD 60501, 210 мм, усиленный, нижняя рукоятка в ПВХ-оболочке, LUXE - фото 7
Секатор прямого реза PALISAD 60501, 210 мм, усиленный, нижняя рукоятка в ПВХ-оболочке, LUXE - фото 8
Секатор прямого реза PALISAD 60501, 210 мм, усиленный, нижняя рукоятка в ПВХ-оболочке, LUXE - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал лезвия
японская сталь SK5
Тип лезвий
плоскостные
Фиксатор
да
  • Секатор прямого реза PALISAD 60501, 210 мм, усиленный, нижняя рукоятка в ПВХ-оболочке, LUXE - фото 1
  • Секатор прямого реза PALISAD 60501, 210 мм, усиленный, нижняя рукоятка в ПВХ-оболочке, LUXE - фото 2
  • Секатор прямого реза PALISAD 60501, 210 мм, усиленный, нижняя рукоятка в ПВХ-оболочке, LUXE - фото 3
  • Секатор прямого реза PALISAD 60501, 210 мм, усиленный, нижняя рукоятка в ПВХ-оболочке, LUXE - фото 4
  • Секатор прямого реза PALISAD 60501, 210 мм, усиленный, нижняя рукоятка в ПВХ-оболочке, LUXE - фото 5
  • Секатор прямого реза PALISAD 60501, 210 мм, усиленный, нижняя рукоятка в ПВХ-оболочке, LUXE - фото 6
  • Секатор прямого реза PALISAD 60501, 210 мм, усиленный, нижняя рукоятка в ПВХ-оболочке, LUXE - фото 7
  • Секатор прямого реза PALISAD 60501, 210 мм, усиленный, нижняя рукоятка в ПВХ-оболочке, LUXE - фото 8
  • Секатор прямого реза PALISAD 60501, 210 мм, усиленный, нижняя рукоятка в ПВХ-оболочке, LUXE - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 440 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745333
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Секатор прямого реза PALISAD 60501, 210 мм, усиленный, нижняя рукоятка в ПВХ-оболочке, LUXE
1 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Комплектация
Секатор - 1 шт
Материал лезвия
японская сталь SK5
Тип лезвий
плоскостные
Материал рукоятки
ПВХ, алюминиевый сплав
Фиксатор
да
Общая длина, мм
210
Страна производитель
Тайвань
Размеры в упаковке, см
24х10х3
Вес, г.
270

Описание товара Секатор прямого реза PALISAD 60501, 210 мм, усиленный, нижняя рукоятка в ПВХ-оболочке, LUXE

Усиленный секатор прямого реза Palisad LUXE 60501 длиной 210 мм, с нижней рукояткой в ПВХ-оболочке, — инструмент для ухода за растениями. Срезает живые ветки диаметром до 22 мм. Лезвие с тефлоновым покрытием легко отсекает ветку. Поскольку оно движется в плоскости, параллельной опорному лезвию, срез получается аккуратным и гладким, а растение теряет минимальное количество сока. Для облегчения работы конструкцией предусмотрен увеличенный шарнир, повышающий силу сжатия на 10%. Регулировочный винт позволяет плотно подгонять лезвия друг к другу. Инструмент пригодится на дачном участке.

Преимущества

  • Максимальная прочность и износостойкость — лезвия изготовлены из высококачественной японской инструментальной стали.
  • Высокий ресурс работоспособности — режущее лезвие прошло индукционную закалку и имеет прецизионную заточку.
  • Защита от коррозии — на режущее лезвие нанесено тефлоновое покрытие, а на опорное — цинковое.
  • Устойчивость к нагрузкам — рукоятки секатора изготовлены из прочного алюминиевого сплава.
  • Комфорт во время работы — на нижней рукоятке имеется ПВХ-накладка, обеспечивающая удобный хват.
  • Безопасное хранение и транспортировка — фиксатор надежно удерживает лезвия сомкнутыми.



Теги товара: для цветов

Отзывы о товаре Секатор прямого реза PALISAD 60501, 210 мм, усиленный, нижняя рукоятка в ПВХ-оболочке, LUXE




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
PALISAD
Комплектация
Секатор - 1 шт
Материал лезвия
японская сталь SK5
Тип лезвий
плоскостные
Материал рукоятки
ПВХ, алюминиевый сплав
Фиксатор
да
Общая длина, мм
210
Страна производитель
Тайвань
Описание

Усиленный секатор прямого реза Palisad LUXE 60501 длиной 210 мм, с нижней рукояткой в ПВХ-оболочке, — инструмент для ухода за растениями. Срезает живые ветки диаметром до 22 мм. Лезвие с тефлоновым покрытием легко отсекает ветку. Поскольку оно движется в плоскости, параллельной опорному лезвию, срез получается аккуратным и гладким, а растение теряет минимальное количество сока. Для облегчения работы конструкцией предусмотрен увеличенный шарнир, повышающий силу сжатия на 10%. Регулировочный винт позволяет плотно подгонять лезвия друг к другу. Инструмент пригодится на дачном участке.

Преимущества

  • Максимальная прочность и износостойкость — лезвия изготовлены из высококачественной японской инструментальной стали.
  • Высокий ресурс работоспособности — режущее лезвие прошло индукционную закалку и имеет прецизионную заточку.
  • Защита от коррозии — на режущее лезвие нанесено тефлоновое покрытие, а на опорное — цинковое.
  • Устойчивость к нагрузкам — рукоятки секатора изготовлены из прочного алюминиевого сплава.
  • Комфорт во время работы — на нижней рукоятке имеется ПВХ-накладка, обеспечивающая удобный хват.
  • Безопасное хранение и транспортировка — фиксатор надежно удерживает лезвия сомкнутыми.


Теги товара: для цветов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Секатор прямого реза PALISAD 60501, 210 мм, усиленный, нижняя рукоятка в ПВХ-оболочке, LUXE - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1440 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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