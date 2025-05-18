Секатор Raco 4206-53/150C
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Секаторы
Материал лезвия
закаленная сталь
Тип лезвий
плоскостные
Фиксатор
да
Храповый механизм
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-19%1 440 руб. 1 771 руб.
В наличии
Код товара: 342778
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 440 руб. -19%
1 771 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Секаторы
Страна производства
Китай
Тип привода
храповый
Материал лезвия
закаленная сталь
Тип лезвий
плоскостные
Материал рукоятки
пластик
Фиксатор
да
Храповый механизм
да
Общая длина, мм
200
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х11х3
Вес, г.
250
Описание товара Секатор Raco 4206-53/150C
Секатор RACO UNIVERSAL 4206-53/150C используется для обрезки веток кустов и деревьев. Храповой механизм позволяет резать толстые ветки. Рукоятка оснащена масленкой (щеткой) для очистки лезвия. Двусторонний фиксатор позволяет работать, как правой, так и левой рукой. Лезвие выполнено из качественной стали с защитой от образования коррозии.
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Теги товара: для цветов
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Бренд
Тип товара
Секаторы
Страна производства
Китай
Тип привода
храповый
Материал лезвия
закаленная сталь
Тип лезвий
плоскостные
Материал рукоятки
пластик
Фиксатор
да
Храповый механизм
да
Общая длина, мм
200
Страна производитель
Китай
Секатор RACO UNIVERSAL 4206-53/150C используется для обрезки веток кустов и деревьев. Храповой механизм позволяет резать толстые ветки. Рукоятка оснащена масленкой (щеткой) для очистки лезвия. Двусторонний фиксатор позволяет работать, как правой, так и левой рукой. Лезвие выполнено из качественной стали с защитой от образования коррозии.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, немецкие
Теги товара: для цветов
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, немецкие
Теги товара: для цветов
Достоинства:
Комментарий:
Супер. Беру уже третий. Первый ещё живой. Ему уже лет 5 наверное или 6.
Достоинства:
Комментарий:
Давно мечтала о таком.Все кому давала попробовать,были довольны.
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришёл с задержкой. Но сейчас он по факту не нужен. Секатором давольна. Был такой же послужил 10 лет. Этот секатор произведён не в Германии. Не вводите людей в заблуждение.
Секатор Raco 4206-53/150C - стоимость товара 1440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Секатор Raco 4206-53/150C
Достоинства:
Комментарий:
Супер. Беру уже третий. Первый ещё живой. Ему уже лет 5 наверное или 6.
Достоинства:
Комментарий:
Давно мечтала о таком.Все кому давала попробовать,были довольны.
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришёл с задержкой. Но сейчас он по факту не нужен. Секатором давольна. Был такой же послужил 10 лет. Этот секатор произведён не в Германии. Не вводите людей в заблуждение.