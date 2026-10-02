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Секатор Raco 4206-53/143S купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Секатор Raco 4206-53/143S

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Секатор Raco 4206-53/143S - фото 1
Секатор Raco 4206-53/143S - фото 2
Секатор Raco 4206-53/143S - фото 3
Секатор Raco 4206-53/143S - фото 4
Секатор Raco 4206-53/143S - фото 5
Секатор Raco 4206-53/143S - фото 6
Секатор Raco 4206-53/143S - фото 7
Секатор Raco 4206-53/143S - фото 8
Секатор Raco 4206-53/143S - фото 9
Секатор Raco 4206-53/143S - фото 10
Секатор Raco 4206-53/143S - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Секаторы
Материал лезвия
сталь
Тип лезвий
плоскостные
Фиксатор
да
  • Секатор Raco 4206-53/143S - фото 1
  • Секатор Raco 4206-53/143S - фото 2
  • Секатор Raco 4206-53/143S - фото 3
  • Секатор Raco 4206-53/143S - фото 4
  • Секатор Raco 4206-53/143S - фото 5
  • Секатор Raco 4206-53/143S - фото 6
  • Секатор Raco 4206-53/143S - фото 7
  • Секатор Raco 4206-53/143S - фото 8
  • Секатор Raco 4206-53/143S - фото 9
  • Секатор Raco 4206-53/143S - фото 10
  • Секатор Raco 4206-53/143S - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%
1 540 руб.  1 915 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 342787
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Секатор Raco 4206-53/143S
1 540 руб. -20%
1 915 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Raco
Тип товара
Секаторы
Материал лезвия
сталь
Тип лезвий
плоскостные
Материал рукоятки
пластик
Фиксатор
да
Общая длина, мм
210
Габариты без упаковки
210 мм
Размеры в упаковке, см
25х12х3
Вес, г.
400

Описание товара Секатор Raco 4206-53/143S

Секатор RACO "ЭКСПЕРТ" 4206-53/143S используется для подравнивания кустов. Рукоятка может поворачиваться на 90 градусов в любую сторону для удобного положения секатора в руке. Закаленные лезвия с защитой от коррозии увеличивают срок службы инструмента.



Теги товара: для цветов

Отзывы о товаре Секатор Raco 4206-53/143S




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Характеристики
Бренд
Raco
Тип товара
Секаторы
Материал лезвия
сталь
Тип лезвий
плоскостные
Материал рукоятки
пластик
Фиксатор
да
Общая длина, мм
210
Габариты без упаковки
210 мм
Описание
Секатор RACO "ЭКСПЕРТ" 4206-53/143S используется для подравнивания кустов. Рукоятка может поворачиваться на 90 градусов в любую сторону для удобного положения секатора в руке. Закаленные лезвия с защитой от коррозии увеличивают срок службы инструмента.


Теги товара: для цветов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Секатор Raco 4206-53/143S - данный товар вы можете купить по цене 1540 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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