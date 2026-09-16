Секатор аккумуляторный ЗУБР 20 В, 40 мм макс. рез, без АКБ (LMS), (СКБ-2040)
Оригинальный товар
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Характеристики
Аккумуляторный
да
Тип двигателя
бесщеточный
Материал лезвия
японская сталь SK5
Тип аккумулятора
Li-Ion
Количество аккумуляторов в комплекте
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 790 руб.
В наличии
Код товара: 726847
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
6 790 руб.
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Характеристики
Бренд
Комплектация
Секатор 1; Алмазный напильник 1; Ключ 2; Руководство по эксплуатации
Аккумуляторный
да
Тип двигателя
бесщеточный
Материал лезвия
японская сталь SK5
Толщина реза мягкой древесины, мм
40
Толщина реза твердой древесины, мм
30
Тип аккумулятора
Li-Ion
Количество аккумуляторов в комплекте
нет
Габариты без упаковки
11.9x6.9x28.8 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х17х15
Вес, кг.
1.2
Описание товара Секатор аккумуляторный ЗУБР 20 В, 40 мм макс. рез, без АКБ (LMS), (СКБ-2040)
Аккумуляторный секатор ЗУБР - удобный инструмент для срезания веток кустарников и деревьев. Большая ширина захвата с возможностью настройки, мощный бесщеточный двигатель и сверхострое режущее лезвие из сплава SK5, позволяют производить ровный срез не прилагая излишних усилий.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Комплектация
Секатор 1; Алмазный напильник 1; Ключ 2; Руководство по эксплуатации
Аккумуляторный
да
Тип двигателя
бесщеточный
Материал лезвия
японская сталь SK5
Толщина реза мягкой древесины, мм
40
Толщина реза твердой древесины, мм
30
Тип аккумулятора
Li-Ion
Количество аккумуляторов в комплекте
нет
Габариты без упаковки
11.9x6.9x28.8 см
Страна производитель
Китай
Аккумуляторный секатор ЗУБР - удобный инструмент для срезания веток кустарников и деревьев. Большая ширина захвата с возможностью настройки, мощный бесщеточный двигатель и сверхострое режущее лезвие из сплава SK5, позволяют производить ровный срез не прилагая излишних усилий.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, для цветов, немецкие
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, для цветов, немецкие
Секатор аккумуляторный ЗУБР 20 В, 40 мм макс. рез, без АКБ (LMS), (СКБ-2040) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 6790 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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