Секатор RACO Profi-Plus 147S, 200 мм, с алюминиевыми коваными рукоятками, плоскостной (4206-53/147S)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Секаторы
Материал лезвия
закаленная сталь
Тип лезвий
плоскостные
Фиксатор
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 270 руб.
В наличии
Код товара: 697085
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 270 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Секаторы
Материал лезвия
закаленная сталь
Тип лезвий
плоскостные
Материал рукоятки
двухкомпонентный
Фиксатор
да
Общая длина, мм
200
Размеры в упаковке, см
26х11х4
Вес, г.
291
Описание товара Секатор RACO Profi-Plus 147S, 200 мм, с алюминиевыми коваными рукоятками, плоскостной (4206-53/147S)
Секатор RACO СТАНДАРТ 4206-53/147S предназначен для точной обрезки веток и кустов. Лезвие сделано из стали для увеличения срока службы инструмента. Точность заточки контролируется компьютером, что обеспечивает тонкий и гладкий рез.
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Теги товара: для цветов
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Секаторы
Материал лезвия
закаленная сталь
Тип лезвий
плоскостные
Материал рукоятки
двухкомпонентный
Фиксатор
да
Общая длина, мм
200
Секатор RACO СТАНДАРТ 4206-53/147S предназначен для точной обрезки веток и кустов. Лезвие сделано из стали для увеличения срока службы инструмента. Точность заточки контролируется компьютером, что обеспечивает тонкий и гладкий рез.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, немецкие
Теги товара: для цветов
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, немецкие
Теги товара: для цветов
Секатор RACO Profi-Plus 147S, 200 мм, с алюминиевыми коваными рукоятками, плоскостной (4206-53/147S) - стоимость товара 2270 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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