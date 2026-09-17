Секатор прямого реза PALISAD 60482, 205 мм, металлические обрезиненные рукоятки, LUXE
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Секатор прямого реза PALISAD 60482, 205 мм, металлические обрезиненные рукоятки, LUXE
Секатор прямого реза Palisad LUXE 60482 длиной 205 мм, с металлическими обрезиненными рукоятками, используется для обрезания живых веток диаметром до 25 мм, поэтому будет полезен на загородном участке. Подходит для ухода за комнатными растениями, формирования крон бонсай и создания топиарных скульптур. Рабочее лезвие чисто отсекает ветку, поскольку движется в плоскости, параллельной опорному лезвию. В случае ослабления примыкания лезвий их можно отрегулировать при помощи винта.
Преимущества
- Прочность и долговечность— лезвия изготовлены из высококачественной японской инструментальной стали SK-5, рукоятки выполнены из алюминиевого сплава.
- Высокий ресурс — режущее лезвие прошло индукционную закалку, его кромка имеет прецизионную заточку, хромированное покрытие защищает рабочие поверхности от коррозии.
- Защита от самопроизвольного раскрытия — в нерабочем положении лезвия надежно удерживаются фиксатором.
- Комфортная работа — благодаря вставкам из термопластичной резины рукоятки не выскальзывают из ладони.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, немецкие
Теги товара: для цветов
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 750 руб.188 руб. в СплитСекатор с наковальней PALISAD 60461, 215 мм, регулировка захвата...
-
В наличииЦена 840 руб.210 руб. в СплитСекатор прямого реза PALISAD 60445, 210 мм, регулировка захвата ...
-
В наличииЦена 910 руб.228 руб. в СплитСекатор с наковальней PALISAD 605235, 170 мм, усиленный, рукоятк...
-
В наличииЦена 920 руб.230 руб. в СплитСекатор с наковальней PALISAD 60484, 205 мм, двухкомпонентные ру...
-
В наличииЦена 940 руб. 1 310 руб.235 руб. в СплитСекатор Raco 4206-53/139C
-
В наличииЦена 980 руб. 1 281 руб.245 руб. в СплитСекатор Raco 4206-53/146C
-
В наличииЦена 1 020 руб. 1 403 руб.255 руб. в СплитСекатор Raco 4206-53/140C
-
В наличииЦена 1 120 руб.280 руб. в СплитСекатор GRINDA P-33, 200 мм, закаленная сталь, с храповым механи...
-
В наличииЦена 1 210 руб. 1 434 руб.303 руб. в СплитСекатор Raco 4206-53/S161
-
В наличииЦена 1 210 руб.303 руб. в СплитСекатор GRINDA P-55, 205 мм, с двухкомпонентными рукоятками, пло...
-
В наличииЦена 1 210 руб.303 руб. в СплитСекатор RACO S162, 205 мм, закаленная сталь, с двухкомпонентными...
-
В наличииЦена 1 260 руб.315 руб. в СплитСекатор GRINDA P-56, 205 мм, легированная сталь, двухкомпонентны...
Секатор прямого реза Palisad LUXE 60482 длиной 205 мм, с металлическими обрезиненными рукоятками, используется для обрезания живых веток диаметром до 25 мм, поэтому будет полезен на загородном участке. Подходит для ухода за комнатными растениями, формирования крон бонсай и создания топиарных скульптур. Рабочее лезвие чисто отсекает ветку, поскольку движется в плоскости, параллельной опорному лезвию. В случае ослабления примыкания лезвий их можно отрегулировать при помощи винта.
Преимущества
- Прочность и долговечность— лезвия изготовлены из высококачественной японской инструментальной стали SK-5, рукоятки выполнены из алюминиевого сплава.
- Высокий ресурс — режущее лезвие прошло индукционную закалку, его кромка имеет прецизионную заточку, хромированное покрытие защищает рабочие поверхности от коррозии.
- Защита от самопроизвольного раскрытия — в нерабочем положении лезвия надежно удерживаются фиксатором.
- Комфортная работа — благодаря вставкам из термопластичной резины рукоятки не выскальзывают из ладони.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, немецкие
Теги товара: для цветов
Отзывы о товаре Секатор прямого реза PALISAD 60482, 205 мм, металлические обрезиненные рукоятки, LUXE