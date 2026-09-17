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Секатор прямого реза PALISAD 60445, 210 мм, регулировка захвата x 5, двухкомпонентные рукоятки, LUXE купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Секатор прямого реза PALISAD 60445, 210 мм, регулировка захвата x 5, двухкомпонентные рукоятки, LUXE

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Секатор прямого реза PALISAD 60445, 210 мм, регулировка захвата x 5, двухкомпонентные рукоятки, LUXE - фото 1
Секатор прямого реза PALISAD 60445, 210 мм, регулировка захвата x 5, двухкомпонентные рукоятки, LUXE - фото 2
Секатор прямого реза PALISAD 60445, 210 мм, регулировка захвата x 5, двухкомпонентные рукоятки, LUXE - фото 3
Секатор прямого реза PALISAD 60445, 210 мм, регулировка захвата x 5, двухкомпонентные рукоятки, LUXE - фото 4
Секатор прямого реза PALISAD 60445, 210 мм, регулировка захвата x 5, двухкомпонентные рукоятки, LUXE - фото 5
Секатор прямого реза PALISAD 60445, 210 мм, регулировка захвата x 5, двухкомпонентные рукоятки, LUXE - фото 6
Секатор прямого реза PALISAD 60445, 210 мм, регулировка захвата x 5, двухкомпонентные рукоятки, LUXE - фото 7
Секатор прямого реза PALISAD 60445, 210 мм, регулировка захвата x 5, двухкомпонентные рукоятки, LUXE - фото 8
Секатор прямого реза PALISAD 60445, 210 мм, регулировка захвата x 5, двухкомпонентные рукоятки, LUXE - фото 9
Секатор прямого реза PALISAD 60445, 210 мм, регулировка захвата x 5, двухкомпонентные рукоятки, LUXE - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Аккумуляторный
нет
Материал лезвия
закаленная сталь
Тип лезвий
плоскостные
Фиксатор
да
  • Секатор прямого реза PALISAD 60445, 210 мм, регулировка захвата x 5, двухкомпонентные рукоятки, LUXE - фото 1
  • Секатор прямого реза PALISAD 60445, 210 мм, регулировка захвата x 5, двухкомпонентные рукоятки, LUXE - фото 2
  • Секатор прямого реза PALISAD 60445, 210 мм, регулировка захвата x 5, двухкомпонентные рукоятки, LUXE - фото 3
  • Секатор прямого реза PALISAD 60445, 210 мм, регулировка захвата x 5, двухкомпонентные рукоятки, LUXE - фото 4
  • Секатор прямого реза PALISAD 60445, 210 мм, регулировка захвата x 5, двухкомпонентные рукоятки, LUXE - фото 5
  • Секатор прямого реза PALISAD 60445, 210 мм, регулировка захвата x 5, двухкомпонентные рукоятки, LUXE - фото 6
  • Секатор прямого реза PALISAD 60445, 210 мм, регулировка захвата x 5, двухкомпонентные рукоятки, LUXE - фото 7
  • Секатор прямого реза PALISAD 60445, 210 мм, регулировка захвата x 5, двухкомпонентные рукоятки, LUXE - фото 8
  • Секатор прямого реза PALISAD 60445, 210 мм, регулировка захвата x 5, двухкомпонентные рукоятки, LUXE - фото 9
  • Секатор прямого реза PALISAD 60445, 210 мм, регулировка захвата x 5, двухкомпонентные рукоятки, LUXE - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
840 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745317
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Секатор прямого реза PALISAD 60445, 210 мм, регулировка захвата x 5, двухкомпонентные рукоятки, LUXE
840 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Аккумуляторный
нет
Материал лезвия
закаленная сталь
Тип лезвий
плоскостные
Материал рукоятки
резина, двухкомпонентный
Фиксатор
да
Общая длина, мм
210
Габариты без упаковки
210 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х10х2
Вес, г.
220

Описание товара Секатор прямого реза PALISAD 60445, 210 мм, регулировка захвата x 5, двухкомпонентные рукоятки, LUXE

Секатор прямого реза PALISAD 60445, 210 мм, регулировка захвата x 5, двухкомпонентные рукоятки, LUXE



Теги товара: для цветов

Отзывы о товаре Секатор прямого реза PALISAD 60445, 210 мм, регулировка захвата x 5, двухкомпонентные рукоятки, LUXE




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
PALISAD
Аккумуляторный
нет
Материал лезвия
закаленная сталь
Тип лезвий
плоскостные
Материал рукоятки
резина, двухкомпонентный
Фиксатор
да
Общая длина, мм
210
Габариты без упаковки
210 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Секатор прямого реза PALISAD 60445, 210 мм, регулировка захвата x 5, двухкомпонентные рукоятки, LUXE


Теги товара: для цветов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Секатор прямого реза PALISAD 60445, 210 мм, регулировка захвата x 5, двухкомпонентные рукоятки, LUXE - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 840 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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