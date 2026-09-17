Секатор прямого реза PALISAD 60460, 215 мм, регулировка захвата, трехкомпонентные рукоятки, LUXE
Оригинальный товар
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Характеристики
Аккумуляторный
нет
Материал лезвия
сталь
Тип лезвий
контактные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
660 руб.
В наличии
Код товара: 745322
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660 руб.
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Характеристики
Бренд
Комплектация
Секатор - 1 шт
Аккумуляторный
нет
Материал лезвия
сталь
Тип лезвий
контактные
Материал рукоятки
прорезиненная, алюминиевый сплав
Общая длина, мм
215
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х9х3
Вес, г.
290
Описание товара Секатор прямого реза PALISAD 60460, 215 мм, регулировка захвата, трехкомпонентные рукоятки, LUXE
Секатор прямого реза Palisad LUXE 60460 длиной 215 мм, с регулировкой захвата и трехкомпонентными рукоятками, — инструмент для обрезки живых веток диаметром до 20 мм. Тефлоновое покрытие режущего лезвия уменьшает трение, что повышает эффективность реза. Инструмент пригодится садоводам и огородникам.
Преимущества
- Прочность и долговечность — режущее полотно изготовлено из клинковой стали 65Mn, тефлоновое покрытие защищает его от коррозии.
- Регулировка величины захвата — секатор удобен для обрезки веток разного диаметра.
- Надежность — алюминиевые рукоятки выдерживают высокие нагрузки без риска поломки.
- Комфортная работа — благодаря покрытию из термопластичной резины рукоятки не выскальзывают из рук.
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Бренд
Комплектация
Секатор - 1 шт
Аккумуляторный
нет
Материал лезвия
сталь
Тип лезвий
контактные
Материал рукоятки
прорезиненная, алюминиевый сплав
Общая длина, мм
215
Страна производитель
Китай
Секатор прямого реза Palisad LUXE 60460 длиной 215 мм, с регулировкой захвата и трехкомпонентными рукоятками, — инструмент для обрезки живых веток диаметром до 20 мм. Тефлоновое покрытие режущего лезвия уменьшает трение, что повышает эффективность реза. Инструмент пригодится садоводам и огородникам.
Преимущества
- Прочность и долговечность — режущее полотно изготовлено из клинковой стали 65Mn, тефлоновое покрытие защищает его от коррозии.
- Регулировка величины захвата — секатор удобен для обрезки веток разного диаметра.
- Надежность — алюминиевые рукоятки выдерживают высокие нагрузки без риска поломки.
- Комфортная работа — благодаря покрытию из термопластичной резины рукоятки не выскальзывают из рук.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, для цветов, немецкие
Секатор прямого реза PALISAD 60460, 215 мм, регулировка захвата, трехкомпонентные рукоятки, LUXE - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 660 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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