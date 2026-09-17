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Секатор цветочный PALISAD 60491, 180 мм, металлические обрезиненные рукоятки купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Секатор цветочный PALISAD 60491, 180 мм, металлические обрезиненные рукоятки

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Секатор цветочный PALISAD 60491, 180 мм, металлические обрезиненные рукоятки - фото 1
Секатор цветочный PALISAD 60491, 180 мм, металлические обрезиненные рукоятки - фото 2
Секатор цветочный PALISAD 60491, 180 мм, металлические обрезиненные рукоятки - фото 3
Секатор цветочный PALISAD 60491, 180 мм, металлические обрезиненные рукоятки - фото 4
Секатор цветочный PALISAD 60491, 180 мм, металлические обрезиненные рукоятки - фото 5
Секатор цветочный PALISAD 60491, 180 мм, металлические обрезиненные рукоятки - фото 6
Секатор цветочный PALISAD 60491, 180 мм, металлические обрезиненные рукоятки - фото 7
Секатор цветочный PALISAD 60491, 180 мм, металлические обрезиненные рукоятки - фото 8
Секатор цветочный PALISAD 60491, 180 мм, металлические обрезиненные рукоятки - фото 9
Секатор цветочный PALISAD 60491, 180 мм, металлические обрезиненные рукоятки - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал лезвия
углеродистая сталь
Фиксатор
да
  • Секатор цветочный PALISAD 60491, 180 мм, металлические обрезиненные рукоятки - фото 1
  • Секатор цветочный PALISAD 60491, 180 мм, металлические обрезиненные рукоятки - фото 2
  • Секатор цветочный PALISAD 60491, 180 мм, металлические обрезиненные рукоятки - фото 3
  • Секатор цветочный PALISAD 60491, 180 мм, металлические обрезиненные рукоятки - фото 4
  • Секатор цветочный PALISAD 60491, 180 мм, металлические обрезиненные рукоятки - фото 5
  • Секатор цветочный PALISAD 60491, 180 мм, металлические обрезиненные рукоятки - фото 6
  • Секатор цветочный PALISAD 60491, 180 мм, металлические обрезиненные рукоятки - фото 7
  • Секатор цветочный PALISAD 60491, 180 мм, металлические обрезиненные рукоятки - фото 8
  • Секатор цветочный PALISAD 60491, 180 мм, металлические обрезиненные рукоятки - фото 9
  • Секатор цветочный PALISAD 60491, 180 мм, металлические обрезиненные рукоятки - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
630 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745331
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Секатор цветочный PALISAD 60491, 180 мм, металлические обрезиненные рукоятки
630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Комплектация
Секатор - 1 шт
Материал лезвия
углеродистая сталь
Материал рукоятки
прорезиненная, алюминиевый сплав
Фиксатор
да
Общая длина, мм
180
Габариты без упаковки
180 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х11х2
Вес, г.
150

Описание товара Секатор цветочный PALISAD 60491, 180 мм, металлические обрезиненные рукоятки

Цветочный секатор Palisad 60491 длиной 180 мм, с металлическими обрезиненными рукоятками, будет полезен дома, на даче, в саду и огороде. При помощи расположенных в параллельных плоскостях лезвий быстро и аккуратно срезает молодые побеги и стебли толщиной до 10 мм. Подходит для оформления крон бонсай и создания топиариев. Пригодится также в домашнем хозяйстве — им удобно резать картон, бумагу, ткань, подвязочный материал. Режущие кромки с прецизионной заточкой обеспечивают легкость реза, плотность смыкания лезвий регулируется при помощи крепежного винта.

Преимущества

  • Прочность и износостойкость — лезвия из высокоуглеродистой стали, прошедшие индукционную закалку, устойчивы к истиранию.
  • Долговечность — хромированные рабочие поверхности защищены от коррозии.
  • Надежность — литые алюминиевые рукоятки выдерживают значительные нагрузки.
  • Безопасное хранение и транспортировка — фиксатор надежно удерживает лезвия в нерабочем положении.
  • Комфортное использование — рукоятки со вставками из термопластичной резины удобно ложатся в руку.



Теги товара: для цветов

Отзывы о товаре Секатор цветочный PALISAD 60491, 180 мм, металлические обрезиненные рукоятки




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Характеристики
Бренд
PALISAD
Комплектация
Секатор - 1 шт
Материал лезвия
углеродистая сталь
Материал рукоятки
прорезиненная, алюминиевый сплав
Фиксатор
да
Общая длина, мм
180
Габариты без упаковки
180 мм
Страна производитель
Китай
Описание

Цветочный секатор Palisad 60491 длиной 180 мм, с металлическими обрезиненными рукоятками, будет полезен дома, на даче, в саду и огороде. При помощи расположенных в параллельных плоскостях лезвий быстро и аккуратно срезает молодые побеги и стебли толщиной до 10 мм. Подходит для оформления крон бонсай и создания топиариев. Пригодится также в домашнем хозяйстве — им удобно резать картон, бумагу, ткань, подвязочный материал. Режущие кромки с прецизионной заточкой обеспечивают легкость реза, плотность смыкания лезвий регулируется при помощи крепежного винта.

Преимущества

  • Прочность и износостойкость — лезвия из высокоуглеродистой стали, прошедшие индукционную закалку, устойчивы к истиранию.
  • Долговечность — хромированные рабочие поверхности защищены от коррозии.
  • Надежность — литые алюминиевые рукоятки выдерживают значительные нагрузки.
  • Безопасное хранение и транспортировка — фиксатор надежно удерживает лезвия в нерабочем положении.
  • Комфортное использование — рукоятки со вставками из термопластичной резины удобно ложатся в руку.


Теги товара: для цветов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Секатор цветочный PALISAD 60491, 180 мм, металлические обрезиненные рукоятки - стоимость товара 630 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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