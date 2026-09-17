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Секатор прямого реза PALISAD 60462, 190 мм, алюминиевые обрезиненые рукоятки, LUXE купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Секатор прямого реза PALISAD 60462, 190 мм, алюминиевые обрезиненые рукоятки, LUXE

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Секатор прямого реза PALISAD 60462, 190 мм, алюминиевые обрезиненые рукоятки, LUXE - фото 1
Секатор прямого реза PALISAD 60462, 190 мм, алюминиевые обрезиненые рукоятки, LUXE - фото 2
Секатор прямого реза PALISAD 60462, 190 мм, алюминиевые обрезиненые рукоятки, LUXE - фото 3
Секатор прямого реза PALISAD 60462, 190 мм, алюминиевые обрезиненые рукоятки, LUXE - фото 4
Секатор прямого реза PALISAD 60462, 190 мм, алюминиевые обрезиненые рукоятки, LUXE - фото 5
Секатор прямого реза PALISAD 60462, 190 мм, алюминиевые обрезиненые рукоятки, LUXE - фото 6
Секатор прямого реза PALISAD 60462, 190 мм, алюминиевые обрезиненые рукоятки, LUXE - фото 7
Секатор прямого реза PALISAD 60462, 190 мм, алюминиевые обрезиненые рукоятки, LUXE - фото 8
Секатор прямого реза PALISAD 60462, 190 мм, алюминиевые обрезиненые рукоятки, LUXE - фото 9
Секатор прямого реза PALISAD 60462, 190 мм, алюминиевые обрезиненые рукоятки, LUXE - фото 10
Секатор прямого реза PALISAD 60462, 190 мм, алюминиевые обрезиненые рукоятки, LUXE - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Аккумуляторный
нет
Материал лезвия
сталь
Тип лезвий
контактные
  • Секатор прямого реза PALISAD 60462, 190 мм, алюминиевые обрезиненые рукоятки, LUXE - фото 1
  • Секатор прямого реза PALISAD 60462, 190 мм, алюминиевые обрезиненые рукоятки, LUXE - фото 2
  • Секатор прямого реза PALISAD 60462, 190 мм, алюминиевые обрезиненые рукоятки, LUXE - фото 3
  • Секатор прямого реза PALISAD 60462, 190 мм, алюминиевые обрезиненые рукоятки, LUXE - фото 4
  • Секатор прямого реза PALISAD 60462, 190 мм, алюминиевые обрезиненые рукоятки, LUXE - фото 5
  • Секатор прямого реза PALISAD 60462, 190 мм, алюминиевые обрезиненые рукоятки, LUXE - фото 6
  • Секатор прямого реза PALISAD 60462, 190 мм, алюминиевые обрезиненые рукоятки, LUXE - фото 7
  • Секатор прямого реза PALISAD 60462, 190 мм, алюминиевые обрезиненые рукоятки, LUXE - фото 8
  • Секатор прямого реза PALISAD 60462, 190 мм, алюминиевые обрезиненые рукоятки, LUXE - фото 9
  • Секатор прямого реза PALISAD 60462, 190 мм, алюминиевые обрезиненые рукоятки, LUXE - фото 10
  • Секатор прямого реза PALISAD 60462, 190 мм, алюминиевые обрезиненые рукоятки, LUXE - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
590 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745324
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Секатор прямого реза PALISAD 60462, 190 мм, алюминиевые обрезиненые рукоятки, LUXE
590 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Комплектация
Секатор - 1 шт
Аккумуляторный
нет
Материал лезвия
сталь
Тип лезвий
контактные
Материал рукоятки
ПВХ, прорезиненная, алюминиевый сплав
Общая длина, мм
190
Габариты без упаковки
190 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х13х3
Вес, г.
250

Описание товара Секатор прямого реза PALISAD 60462, 190 мм, алюминиевые обрезиненые рукоятки, LUXE

Секатор прямого реза Palisad LUXE 60462 длиной 190 мм, с алюминиевыми обрезиненными рукоятками, предназначен для обрезки живых веток диаметром до 20 мм. Тефлоновое покрытие рабочего лезвия обеспечивает легкий рез. Инструмент используется для ухода за растениями в саду и огороде.

Преимущества

  • Прочность — режущее лезвие изготовлено из закаленной клинковой стали 65Mn с высоким содержанием марганца, алюминиевые рукоятки выдерживают значительные нагрузки.
  • Долговечность — тефлоновое покрытие защищает режущее лезвие от образования коррозии.
  • Эргономичность — рукоятки в ПВХ-оболочке удобно ложатся в руку и обеспечивают надежный хват.

Отзывы о товаре Секатор прямого реза PALISAD 60462, 190 мм, алюминиевые обрезиненые рукоятки, LUXE




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
PALISAD
Комплектация
Секатор - 1 шт
Аккумуляторный
нет
Материал лезвия
сталь
Тип лезвий
контактные
Материал рукоятки
ПВХ, прорезиненная, алюминиевый сплав
Общая длина, мм
190
Габариты без упаковки
190 мм
Страна производитель
Китай
Описание

Секатор прямого реза Palisad LUXE 60462 длиной 190 мм, с алюминиевыми обрезиненными рукоятками, предназначен для обрезки живых веток диаметром до 20 мм. Тефлоновое покрытие рабочего лезвия обеспечивает легкий рез. Инструмент используется для ухода за растениями в саду и огороде.

Преимущества

  • Прочность — режущее лезвие изготовлено из закаленной клинковой стали 65Mn с высоким содержанием марганца, алюминиевые рукоятки выдерживают значительные нагрузки.
  • Долговечность — тефлоновое покрытие защищает режущее лезвие от образования коррозии.
  • Эргономичность — рукоятки в ПВХ-оболочке удобно ложатся в руку и обеспечивают надежный хват.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Секатор прямого реза PALISAD 60462, 190 мм, алюминиевые обрезиненые рукоятки, LUXE - по цене 590 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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