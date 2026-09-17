Секатор прямого реза PALISAD 60462, 190 мм, алюминиевые обрезиненые рукоятки, LUXE
Оригинальный товар
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Характеристики
Аккумуляторный
нет
Материал лезвия
сталь
Тип лезвий
контактные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
590 руб.
В наличии
Код товара: 745324
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Загружаем...
590 руб.
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Характеристики
Бренд
Комплектация
Секатор - 1 шт
Аккумуляторный
нет
Материал лезвия
сталь
Тип лезвий
контактные
Материал рукоятки
ПВХ, прорезиненная, алюминиевый сплав
Общая длина, мм
190
Габариты без упаковки
190 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х13х3
Вес, г.
250
Описание товара Секатор прямого реза PALISAD 60462, 190 мм, алюминиевые обрезиненые рукоятки, LUXE
Секатор прямого реза Palisad LUXE 60462 длиной 190 мм, с алюминиевыми обрезиненными рукоятками, предназначен для обрезки живых веток диаметром до 20 мм. Тефлоновое покрытие рабочего лезвия обеспечивает легкий рез. Инструмент используется для ухода за растениями в саду и огороде.
Преимущества
- Прочность — режущее лезвие изготовлено из закаленной клинковой стали 65Mn с высоким содержанием марганца, алюминиевые рукоятки выдерживают значительные нагрузки.
- Долговечность — тефлоновое покрытие защищает режущее лезвие от образования коррозии.
- Эргономичность — рукоятки в ПВХ-оболочке удобно ложатся в руку и обеспечивают надежный хват.
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Бренд
Комплектация
Секатор - 1 шт
Аккумуляторный
нет
Материал лезвия
сталь
Тип лезвий
контактные
Материал рукоятки
ПВХ, прорезиненная, алюминиевый сплав
Общая длина, мм
190
Габариты без упаковки
190 мм
Страна производитель
Китай
Секатор прямого реза Palisad LUXE 60462 длиной 190 мм, с алюминиевыми обрезиненными рукоятками, предназначен для обрезки живых веток диаметром до 20 мм. Тефлоновое покрытие рабочего лезвия обеспечивает легкий рез. Инструмент используется для ухода за растениями в саду и огороде.
Преимущества
- Прочность — режущее лезвие изготовлено из закаленной клинковой стали 65Mn с высоким содержанием марганца, алюминиевые рукоятки выдерживают значительные нагрузки.
- Долговечность — тефлоновое покрытие защищает режущее лезвие от образования коррозии.
- Эргономичность — рукоятки в ПВХ-оболочке удобно ложатся в руку и обеспечивают надежный хват.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, для цветов, немецкие
Секатор прямого реза PALISAD 60462, 190 мм, алюминиевые обрезиненые рукоятки, LUXE - по цене 590 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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