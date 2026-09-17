Top.Mail.Ru
Секатор прямого реза PALISAD 60443, 225 мм, металлические рукоятки, ПВХ оболочка, BASE купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Секатор прямого реза PALISAD 60443, 225 мм, металлические рукоятки, ПВХ оболочка, BASE

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Секатор прямого реза PALISAD 60443, 225 мм, металлические рукоятки, ПВХ оболочка, BASE - фото 1
Секатор прямого реза PALISAD 60443, 225 мм, металлические рукоятки, ПВХ оболочка, BASE - фото 2
Секатор прямого реза PALISAD 60443, 225 мм, металлические рукоятки, ПВХ оболочка, BASE - фото 3
Секатор прямого реза PALISAD 60443, 225 мм, металлические рукоятки, ПВХ оболочка, BASE - фото 4
Секатор прямого реза PALISAD 60443, 225 мм, металлические рукоятки, ПВХ оболочка, BASE - фото 5
Секатор прямого реза PALISAD 60443, 225 мм, металлические рукоятки, ПВХ оболочка, BASE - фото 6
Секатор прямого реза PALISAD 60443, 225 мм, металлические рукоятки, ПВХ оболочка, BASE - фото 7
Секатор прямого реза PALISAD 60443, 225 мм, металлические рукоятки, ПВХ оболочка, BASE - фото 8
Секатор прямого реза PALISAD 60443, 225 мм, металлические рукоятки, ПВХ оболочка, BASE - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал лезвия
углеродистая сталь
Тип лезвий
плоскостные
Фиксатор
да
  • Секатор прямого реза PALISAD 60443, 225 мм, металлические рукоятки, ПВХ оболочка, BASE - фото 1
  • Секатор прямого реза PALISAD 60443, 225 мм, металлические рукоятки, ПВХ оболочка, BASE - фото 2
  • Секатор прямого реза PALISAD 60443, 225 мм, металлические рукоятки, ПВХ оболочка, BASE - фото 3
  • Секатор прямого реза PALISAD 60443, 225 мм, металлические рукоятки, ПВХ оболочка, BASE - фото 4
  • Секатор прямого реза PALISAD 60443, 225 мм, металлические рукоятки, ПВХ оболочка, BASE - фото 5
  • Секатор прямого реза PALISAD 60443, 225 мм, металлические рукоятки, ПВХ оболочка, BASE - фото 6
  • Секатор прямого реза PALISAD 60443, 225 мм, металлические рукоятки, ПВХ оболочка, BASE - фото 7
  • Секатор прямого реза PALISAD 60443, 225 мм, металлические рукоятки, ПВХ оболочка, BASE - фото 8
  • Секатор прямого реза PALISAD 60443, 225 мм, металлические рукоятки, ПВХ оболочка, BASE - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
610 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745315
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Секатор прямого реза PALISAD 60443, 225 мм, металлические рукоятки, ПВХ оболочка, BASE
610 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Комплектация
Секатор - 1 шт
Материал лезвия
углеродистая сталь
Тип лезвий
плоскостные
Материал рукоятки
ПВХ, сталь
Фиксатор
да
Общая длина, мм
225
Габариты без упаковки
225?20 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х10х3
Вес, г.
300

Описание товара Секатор прямого реза PALISAD 60443, 225 мм, металлические рукоятки, ПВХ оболочка, BASE

Секатор прямого реза Palisad Base длиной 225 мм — инструмент для обрезки живых веток диаметром до 22мм. На режущее лезвие нанесено тефлоновое покрытие — такое решение облегчает рез и обеспечивает защиту от коррозии. Инструмент незаменим для ухода за растениями в саду и огороде.

Преимущества

  • Долговечность — лезвия изготовлены из среднеуглеродистой стали, режущая кромка закалена до необходимой твердости и долго остается острой.
  • Надежность — стальные рукоятки устойчивы к поломке при высоких нагрузках.
  • Защита от коррозии — противорежущее лезвие покрыто порошковой эмалью для предотвращения разрушения.
  • Контроль качества реза — плотность смыкания лезвий можно отрегулировать при помощи винта.
  • Эргономичность — рукоятки в ПВХ-оболочке обеспечивают удобный хват.
  • Безопасность — прочная скоба-фиксатор удерживает рукоятки в нерабочем положении во время хранения и транспортировки.



Теги товара: для цветов

Отзывы о товаре Секатор прямого реза PALISAD 60443, 225 мм, металлические рукоятки, ПВХ оболочка, BASE




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
PALISAD
Комплектация
Секатор - 1 шт
Материал лезвия
углеродистая сталь
Тип лезвий
плоскостные
Материал рукоятки
ПВХ, сталь
Фиксатор
да
Общая длина, мм
225
Габариты без упаковки
225?20 мм
Страна производитель
Китай
Описание

Секатор прямого реза Palisad Base длиной 225 мм — инструмент для обрезки живых веток диаметром до 22мм. На режущее лезвие нанесено тефлоновое покрытие — такое решение облегчает рез и обеспечивает защиту от коррозии. Инструмент незаменим для ухода за растениями в саду и огороде.

Преимущества

  • Долговечность — лезвия изготовлены из среднеуглеродистой стали, режущая кромка закалена до необходимой твердости и долго остается острой.
  • Надежность — стальные рукоятки устойчивы к поломке при высоких нагрузках.
  • Защита от коррозии — противорежущее лезвие покрыто порошковой эмалью для предотвращения разрушения.
  • Контроль качества реза — плотность смыкания лезвий можно отрегулировать при помощи винта.
  • Эргономичность — рукоятки в ПВХ-оболочке обеспечивают удобный хват.
  • Безопасность — прочная скоба-фиксатор удерживает рукоятки в нерабочем положении во время хранения и транспортировки.


Теги товара: для цветов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Секатор прямого реза PALISAD 60443, 225 мм, металлические рукоятки, ПВХ оболочка, BASE - купить по цене 610 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...