Гайковерт электрический Bosch GDS 30 (0.601.435.108) ударный

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Bosch
|Тип товара
|Гайковерт электрический
|Количество скоростей работы
|1
|Макс. количество ударов в минуту
|2800 уд/мин
|Максимальный крутящий момент
|1000 Н/м
|Питание
|от сети
|Потребляемая мощность
|920 Вт
|Ударный механизм
|есть
|Высота, см
|42
|Длина, см
|44
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