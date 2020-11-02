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Гайковерт электрический Bosch GDS 30 (0.601.435.108) ударный

Артикул: 36410
  • Импульсный гайковерт Bosch GDS 30 (0.601.435.108) - фото 1
  • Гайковерт электрический Bosch GDS 30 (0.601.435.108) ударный - фото 2
  • Гайковерт электрический Bosch GDS 30 (0.601.435.108) ударный - фото 3
Импульсный гайковерт Bosch GDS 30 (0.601.435.108) - фото 1
Гайковерт электрический Bosch GDS 30 (0.601.435.108) ударный - фото 2
Гайковерт электрический Bosch GDS 30 (0.601.435.108) ударный - фото 3
82 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 36410
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БрендBosch
Тип товараГайковерт электрический
Количество скоростей работы1
Макс. количество ударов в минуту2800 уд/мин
Максимальный крутящий момент1000 Н/м
Питаниеот сети
Потребляемая мощность920 Вт
Ударный механизместь
Высота, см42
Длина, см44
ударный гайковерт, мощность 920 Вт, патрон: квадрат 1


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