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Главная Товары для строительства и ремонта Электроинструмент Дрели Black & Decker Дрель ударная Black & Decker BEH710-QS 710Вт патрон:быстрозажимной реверс

Дрель ударная Black & Decker BEH710-QS 710Вт патрон:быстрозажимной реверс

Артикул: 217976
Дрель ударная Black & Decker BEH710-QS 710Вт патрон:быстрозажимной реверс
3 820 руб. 
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+ 106 КэтКоинов
Артикул: 217976
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBlack & Decker
Тип товараДрели
Аккумулятор в комплектенет
Макс. диаметр сверления (дерево)25
Фиксация шпинделяда
Ударный механизмда
Тип патронабыстрозажимной
Предохранительная муфтанет
Питаниеот сети
Мощность710
Макс. количество ударов в минуту47600
Макс. диаметр сверления (металл)13
Макс. диаметр сверления (бетон)13
Лампа точечной подсветкинет
Дополнительная рукояткада
Электронная регулировка частоты вращенияда
Макс. диаметр патрона13
КомплектацияДрель, сверло x 4, дополнительная рукоятка
Кол-во скоростей работы1
Реверсда
Длина, см27
Высота, см9
Ширина, см25
Вес, кг2,19
Дрель BLACK+DECKER BEH710-QS отличается компактными размерами, при этом у нее неплохие мощностные характеристики. С помощью нее вы легко и быстро проделаете отверстия в кирпичной или бетонной стене, не прикладывая усилия. Если необходим шуруповерт, то эта дрель эффективно справится и с этой задачей. Наличие реверса обеспечивает удобство завинчивания крепежных элементов. Стоит выделить удобство использования ударной дрели. Она не вибрирует, не издает жутких звуков при работе. Обратите внимание на прорезиненную ручку и корпус – благодаря этому рука не соскочит, вы всегда будете контролировать положение дрели, даже если руки мокрые или вспотели. Если вы работаете с разными материалами, то оцените возможность регулировки количества оборотов. Эта дрель легко подстраивается под те задачи, которые вы перед ней ставите.


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Теги товара: Быстрозажимные.


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Дрель ударная Black & Decker BEH710-QS 710Вт патрон:быстрозажимной реверс - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3820 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре, или оформите покупку через корзину.
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