Тонометр автоматический с адаптером Omron М2 Basic (HEM-7121-ARU)

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|Бренд
|Omron
|Тип товара
|Тонометр
|Тип тонометра
|автоматический
|Тип манжеты
|на плечо
|Определение частоты пульса
|есть
|Определение артериального давления
|есть
|Нагнетание воздуха
|автоматическое
|Размер манжеты, см
|22x32
|Автоматическое отключение
|есть
|Память последнего измерения
|есть
|Питание от батареек или аккумулятора
|есть
|Питание от сети
|есть
|Сумка в комплекте
|есть
|Производство
|Китай
|Высота, см
|6.4
|Длина, см
|12.9
|Ширина, см
|10.4
|Вес, кг
|0.245
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16.07.2020
Очень качественный прибор. Можно использовать на батарейках или от сетевого адаптера, что очень хорошо если батарейки разрядятся в самый необходимый момент. Пользуемся более 1,5 года, мы используем аккумуляторы вместо батареек, заряжаем раз в полгода. Данные показывает точно.
Недостатки:
Их нет.
Комментарий:
В комплекте идет мешочек из ткани для хранения, но сумочка на молнии была бы лучше.
31.05.2020
Удобный дизайн
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Работает хорошо.
20.04.2020
простота пользования, точность измерения, полнота информации
Недостатки:
пока не обнаружил
Комментарий:
компактная модель
20.04.2020
простота использования. Батарейки в комплекте. Сетевой адаптер.
Недостатки:
Не обнаружены
Комментарий:
Хороший тонометр. Автоматический. Показывает и давление, и пульс, и от сети может работать. Если бы ещё давление поменьше показывал, было бы хорошо, но тут, боюсь, претензии не к производителю.
13.03.2020
Очень хороший прибор удобен в использовании работает как от сети так и от батареек
Недостатки:
не выявил
Комментарий:
заказ № rnd81443 от 03.03.2020 15:53 обслуживание на высоте получил без проблем
23.04.2019
Простой, удобный, универсальный
Недостатки:
не обнаружил
21.07.2018
Манжета позволяет пользоваться тонометром людям с разной окружностью рук.
Недостатки:
Все хорошо.
Комментарий:
Покупала тонометр для мамы, она у меня страдает гипертонией. Тонометр понравился тем, что оснащен крупным жк дисплеем. Хорошая, универсальная манжета, руку не передавливает, и не остаются синие полоски, как после использования старенького тонометра. Однозначно лучший вариант, чем наш старенький, механический тонометр, и показания точные.
21.07.2018
Простой, удобный, универсальный
Недостатки:
не обнаружил
21.07.2018
Качественный прибор
Недостатки:
Не обнаружил
Комментарий:
Минимальный набор необходимых функций. Большего от такого прибора не нужно, по сравнению с AND здесь гораздо более приятная манжета (я брал 22-32см серого цвета)