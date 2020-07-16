Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
8(343)226-01-02
Поиск по сайту
Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Тонометр автоматический с адаптером Omron М2 Basic (HEM-7121-ARU)

(9)
Артикул: 83204
Тонометр автоматический с адаптером Omron М2 Basic (HEM-7121-ARU)
2 200 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 83204
В наличии
Рейтинг:

Читать отзывы
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 5 лет (пожизненное бесплатное сервисное обслуживан
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендOmron
Тип товараТонометр
Тип тонометраавтоматический
Тип манжетына плечо
Определение частоты пульсаесть
Определение артериального давленияесть
Нагнетание воздухаавтоматическое
Размер манжеты, см22x32
Автоматическое отключениеесть
Память последнего измеренияесть
Питание от батареек или аккумулятораесть
Питание от сетиесть
Сумка в комплектеесть
ПроизводствоКитай
Высота, см6.4
Длина, см12.9
Ширина, см10.4
Вес, кг0.245
Тонометр Omron М2 Basic – компактный и практичный прибор для автоматического измерения частоты пульса и артериального давления, работающий по осциллометрическому типу. Он выдает точные результаты в течение нескольких секунд, что позволяет оперативно среагировать на те или иные изменения в организме. К тому же прибор очень прост в обращении, поэтому каждый человек может самостоятельно измерить себе пульс или артериальное давление. Такое устройство особенно будет полезно тем людям, которые вынуждены следить за соответствующими показателями.
Особенности:
  • Технология интеллектуального измерения Intellisense
  • Объем памяти 30 измерений
  • Управление с помощью одной кнопки
  • Функция определения нерегулярного сердцебиения
  • Индикатор уровня артериального давления
Комплектация:
  • Электронный блок тонометра Omron M2 Basic (HEM 7116-ARU)
  • Компрессионная манжета Omron CM (22 - 32 см.)
  • Сетевой мини-адаптер Omron S
  • Руководство по эксплуатации
  • Чехол для хранения прибора
  • Комплект элементов питания
  • Гарантийный талон
  • Журнал для записи артериального давления
 

Видеообзор на Тонометр автоматический с адаптером Omron М2 Basic (HEM-7121-ARU)

Видеообзор Тонометр автоматический с адаптером Omron М2 Basic (HEM-7121-ARU)


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Рейтинг: 5 на основе 9 отзывов
Оставить отзыв


16.07.2020
Достоинства:
Очень качественный прибор. Можно использовать на батарейках или от сетевого адаптера, что очень хорошо если батарейки разрядятся в самый необходимый момент. Пользуемся более 1,5 года, мы используем аккумуляторы вместо батареек, заряжаем раз в полгода. Данные показывает точно.

Недостатки:
Их нет.

Комментарий:
В комплекте идет мешочек из ткани для хранения, но сумочка на молнии была бы лучше.


31.05.2020
Достоинства:
Удобный дизайн

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Работает хорошо.


20.04.2020
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
простота пользования, точность измерения, полнота информации

Недостатки:
пока не обнаружил

Комментарий:
компактная модель


20.04.2020
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
простота использования. Батарейки в комплекте. Сетевой адаптер.

Недостатки:
Не обнаружены

Комментарий:
Хороший тонометр. Автоматический. Показывает и давление, и пульс, и от сети может работать. Если бы ещё давление поменьше показывал, было бы хорошо, но тут, боюсь, претензии не к производителю.


13.03.2020
Достоинства:
Очень хороший прибор удобен в использовании работает как от сети так и от батареек

Недостатки:
не выявил

Комментарий:
заказ № rnd81443 от 03.03.2020 15:53 обслуживание на высоте получил без проблем


23.04.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Простой, удобный, универсальный

Недостатки:
не обнаружил


21.07.2018
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Манжета позволяет пользоваться тонометром людям с разной окружностью рук.

Недостатки:
Все хорошо.

Комментарий:
Покупала тонометр для мамы, она у меня страдает гипертонией. Тонометр понравился тем, что оснащен крупным жк дисплеем. Хорошая, универсальная манжета, руку не передавливает, и не остаются синие полоски, как после использования старенького тонометра. Однозначно лучший вариант, чем наш старенький, механический тонометр, и показания точные.


21.07.2018
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Простой, удобный, универсальный

Недостатки:
не обнаружил


21.07.2018
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Качественный прибор

Недостатки:
Не обнаружил

Комментарий:
Минимальный набор необходимых функций. Большего от такого прибора не нужно, по сравнению с AND здесь гораздо более приятная манжета (я брал 22-32см серого цвета)

Самовывоз невозможен
Тонометр автоматический с адаптером Omron М2 Basic (HEM-7121-ARU) - данный товар вы можете купить по цене по цене 2200 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Екатеринбурге

8 (343) 226-01-02

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...