Стетофонендоскоп педиатрический CS Medica CS-401 Baby
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Характеристики
Тип товара
Стетоскоп медицинский
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-12%1 900 руб. 2 160 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 525653
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Стетоскоп медицинский
Производство
Китай
Тип манжеты
нет
Тип тонометра
механический
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х17х4
Вес, г.
200
Описание товара Стетофонендоскоп педиатрический CS Medica CS-401 Baby
Стетофонендоскоп педиатрический CS Medica CS-401 Baby Прибор предназначен для практикующих врачей-педиатров, а также врачей общей практики, врачей неотложной помощи, кардиологов, пульмонологов и врачей других специальностей, имеющих дело с детьми.
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Бренд
Тип товара
Стетоскоп медицинский
Производство
Китай
Тип манжеты
нет
Тип тонометра
механический
Страна производитель
Китай
Стетофонендоскоп педиатрический CS Medica CS-401 Baby Прибор предназначен для практикующих врачей-педиатров, а также врачей общей практики, врачей неотложной помощи, кардиологов, пульмонологов и врачей других специальностей, имеющих дело с детьми.
Смотрите также: Тонометры, Тонометры автоматические, Тонометры с возрастными манжетами
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Достоинства:
Комментарий:
Ушки крепкие и кривые были , попросила мужа выровнять чтобы одевать удобно было ,это в принципе и есть минус одна звезда , а так в целом слышимость хорошая , дети сразу на него накинулись )
Стетофонендоскоп педиатрический CS Medica CS-401 Baby - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Стетофонендоскоп педиатрический CS Medica CS-401 Baby
Достоинства:
Комментарий:
Ушки крепкие и кривые были , попросила мужа выровнять чтобы одевать удобно было ,это в принципе и есть минус одна звезда , а так в целом слышимость хорошая , дети сразу на него накинулись )