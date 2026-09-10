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Стетофонендоскоп CS Medica CS-417 (синий) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Стетофонендоскоп CS Medica CS-417 (синий)

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Стетофонендоскоп CS Medica CS-417 (синий) - фото 1
Стетофонендоскоп CS Medica CS-417 (синий) - фото 2
Стетофонендоскоп CS Medica CS-417 (синий) - фото 3
Стетофонендоскоп CS Medica CS-417 (синий) - фото 4
Стетофонендоскоп CS Medica CS-417 (синий) - фото 5
Стетофонендоскоп CS Medica CS-417 (синий) - фото 6
Стетофонендоскоп CS Medica CS-417 (синий) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стетофонендоскоп
  • Стетофонендоскоп CS Medica CS-417 (синий) - фото 1
  • Стетофонендоскоп CS Medica CS-417 (синий) - фото 2
  • Стетофонендоскоп CS Medica CS-417 (синий) - фото 3
  • Стетофонендоскоп CS Medica CS-417 (синий) - фото 4
  • Стетофонендоскоп CS Medica CS-417 (синий) - фото 5
  • Стетофонендоскоп CS Medica CS-417 (синий) - фото 6
  • Стетофонендоскоп CS Medica CS-417 (синий) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 399968
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Характеристики

Бренд
CS Medica
Тип товара
Стетофонендоскоп
Производство
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х4
Вес, г.
460

Описание товара Стетофонендоскоп CS Medica CS-417 (синий)

Стетофонендоскоп CS Medica CS-417 – прибор с совмещенными через переключение стетоскопической и фонендоскопической головками Прибор предназначен для бинауральной аускультации - прослушивания шумов внутренних органов человека Стетоскопическая головка удобна для точного определения низких и средних тонов или шумов Фонендоскопическая головка обеспечивает высокую разрешающую способность при аускультации сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, а также внутренних органов брюшной полости Переключение прибора на работу с фонендоскопической или стетоскопической головкой осуществляется поворотом головки стетофонендоскопа на 180 градусов до щелчка Эластичные оливы оголовья фонендоскоп обеспечивают плотное и комфортное соприкосновение с ушными отверстиями Удлиненная Y-образная трубка звукопровода (56 см), не ограничивает свободу движения Пластиковое кольцо мембраны обеспечивает наилучший контакт мембраны с прослушиваемой зоной, а также не создает эффект холодного материала

Отзывы о товаре Стетофонендоскоп CS Medica CS-417 (синий)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
CS Medica
Тип товара
Стетофонендоскоп
Производство
Китай
Страна производитель
Китай
Описание
Стетофонендоскоп CS Medica CS-417 – прибор с совмещенными через переключение стетоскопической и фонендоскопической головками Прибор предназначен для бинауральной аускультации - прослушивания шумов внутренних органов человека Стетоскопическая головка удобна для точного определения низких и средних тонов или шумов Фонендоскопическая головка обеспечивает высокую разрешающую способность при аускультации сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, а также внутренних органов брюшной полости Переключение прибора на работу с фонендоскопической или стетоскопической головкой осуществляется поворотом головки стетофонендоскопа на 180 градусов до щелчка Эластичные оливы оголовья фонендоскоп обеспечивают плотное и комфортное соприкосновение с ушными отверстиями Удлиненная Y-образная трубка звукопровода (56 см), не ограничивает свободу движения Пластиковое кольцо мембраны обеспечивает наилучший контакт мембраны с прослушиваемой зоной, а также не создает эффект холодного материала
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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