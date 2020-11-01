Строительный фен Makita HG651CK

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Фен Makita HG 651 C предназначена для работ, где необходимо продувание горячим воздухом, например для сушки или оттаивания изделий, стирания старой краски и др. Это инструмент мощностью 2 кВт, с потоком воздуха 200-550 л/мин и надежной двойной изоляцией, защищающей от ударов тока.

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