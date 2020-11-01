Электропила дисковая Hikoki (Hitachi) C6SS

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Hikoki (Hitachi)
|Тип товара
|Пила циркулярная
|Глубина пропила
|57 мм
|Диаметр диска
|165 мм
|Диаметр посадочного отверстия
|30 мм
|Конструкция
|ручная
|Лазерный маркер
|нет
|Мощность
|1050 Вт
|Скорость вращения
|5500 об/мин
|Антивибрационная система
|нет
|Пылесборник
|нет
|Электронная защита от перегрузок
|нет
|Фиксация шпинделя
|нет
|Угол наклона
|45 град
|Тормоз двигателя
|нет
|Состояние товара
|новый
|Питание
|от сети
|Подключение пылесоса
|нет
|Плавный пуск
|нет
|Плавная регулировка скорости
|нет
|В кейсе
|нет
|Количество скоростей работы
|1
|Электронная регулировка частоты вращения
|нет
|Длина, см
|45
|Ширина, см
|11
|Высота, см
|27.6
|Вес, кг
|3.2
|Общие характеристики
|Тип
|дисковая
|Конструкция
|ручная
|Мощность
|1050 Вт
|Количество скоростей
|1
|Обработка
|Высота пропила
|57 мм
|Диаметр диска
|165 мм
|Угол наклона
|45 град.
|Производительность
|Скорость вращения
|5500 об/мин
|Дополнительная информация
|Вес
|3.2 кг
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