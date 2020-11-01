Дрель-миксер Hammer UDD600M

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Hammer
|Тип товара
|Дрель-миксер
|Количество скоростей работы
|1
|Мощность, Вт
|600
|Тип патрона
|ключевой
|Длина, см
|30
|Ширина, см
|9
|Высота, см
|25
|Вес, кг
|2.7
|Общие характеристики
|Назначение
|дрель-шуруповерт
|Тип инструмента
|безударный
|Тип патрона
|ключевой
|Количество скоростей работы
|1
|Питание
|от сети
|Диаметр патрона
|13 мм
|Макс. число оборотов холостого хода
|800 об/мин
|Потребляемая мощность
|600 Вт
|Макс. диаметр сверления (дерево)
|25 мм
|Макс. диаметр сверления (металл)
|13 мм
|Функции и возможности
|Режимы работы
|сверление
|Миксер
|есть
|Возможности
|реверс, электронная регулировка частоты вращения
|Дополнительная информация
|Приспособления
|дополнительная рукоятка, блокировка кнопки включения
|Вес
|2.7 кг
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