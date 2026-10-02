Миксер строительный Зубр МРД-1400
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Состояние товара:Уцененный
Характеристики
Тип товара
Строительный миксер
В кейсе
нет
Мощность, Вт
1400
Тип патрона
ключевой
Количество скоростей работы
1
Диаметр, мм
220
Длина, мм
0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 500 руб.
В наличии
Код товара: 347421
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
11 500 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Строительный миксер
В кейсе
нет
Комплектация
коробка
Мощность, Вт
1400
Тип патрона
ключевой
Количество скоростей работы
1
Диаметр, мм
220
Длина, мм
0
Ширина, мм
0
Высота, мм
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х33х25
Вес, кг.
6
Описание товара Миксер строительный Зубр МРД-1400
Ручной электрический миксер ЗУБР МАСТЕР МРД-1400 подходит для перемешивания различных строительных материалов: бетона, штукатурки, плиточных и обойных клеев и т.д. Благодаря мощному двигателю и высокому крутящему моменту можно работать даже с тяжелыми смесями. Применение двух насадок одновременно увеличивает производительность и повышает качество работы. Металлический корпус редуктора обеспечивает повышенную прочность и лучший отвод тепла. Электронная регулировка числа оборотов позволяет настраивать частоту вращения в зависимости от свойств материала.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Строительный миксер
В кейсе
нет
Комплектация
коробка
Мощность, Вт
1400
Тип патрона
ключевой
Количество скоростей работы
1
Диаметр, мм
220
Длина, мм
0
Ширина, мм
0
Высота, мм
0
Страна производитель
Китай
Ручной электрический миксер ЗУБР МАСТЕР МРД-1400 подходит для перемешивания различных строительных материалов: бетона, штукатурки, плиточных и обойных клеев и т.д. Благодаря мощному двигателю и высокому крутящему моменту можно работать даже с тяжелыми смесями. Применение двух насадок одновременно увеличивает производительность и повышает качество работы. Металлический корпус редуктора обеспечивает повышенную прочность и лучший отвод тепла. Электронная регулировка числа оборотов позволяет настраивать частоту вращения в зависимости от свойств материала.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Миксер строительный Зубр МРД-1400 - данный товар вы можете купить по цене 11500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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