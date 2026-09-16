Top.Mail.Ru
Уцененный товар Миксер строительный Зубр МРД-1400 хорошее состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 735284
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Уцененный товар Миксер строительный Зубр МРД-1400 хорошее состояние , 735284

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Уценка
Миксер строительный Зубр МРД-1400 хорошее состояние - фото 1
Уценка
Миксер строительный Зубр МРД-1400 хорошее состояние - фото 2
Уценка
Миксер строительный Зубр МРД-1400 хорошее состояние - фото 3
Уценка
Миксер строительный Зубр МРД-1400 хорошее состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Новый
Характеристики
Тип товара
Строительный миксер
Мощность, Вт
1400
Тип патрона
ключевой
Количество скоростей работы
1
  • Миксер строительный Зубр МРД-1400 хорошее состояние - фото 1
  • Миксер строительный Зубр МРД-1400 хорошее состояние - фото 2
  • Миксер строительный Зубр МРД-1400 хорошее состояние - фото 3
  • Миксер строительный Зубр МРД-1400 хорошее состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
7 480 руб.  11 500 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 735284
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Миксер строительный Зубр МРД-1400 хорошее состояние
7 480 руб. -35%
11 500 руб.
  • Гарантия производителя: 2 месяца
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Строительный миксер
Высота, см
25
Ширина, см
33
Мощность, Вт
1400
Тип патрона
ключевой
Количество скоростей работы
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х33х25
Вес, кг.
8.52

Описание товара Уцененный товар Миксер строительный Зубр МРД-1400 хорошее состояние

Внешний вид: хорошее состояние Комплектность : миксер , 2 венчика Причина уценки: потертости , нет инструкции и оригинальной упаковки



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Уцененный товар Миксер строительный Зубр МРД-1400 хорошее состояние




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Строительный миксер
Высота, см
25
Ширина, см
33
Мощность, Вт
1400
Тип патрона
ключевой
Количество скоростей работы
1
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность : миксер , 2 венчика Причина уценки: потертости , нет инструкции и оригинальной упаковки


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Миксер строительный Зубр МРД-1400 хорошее состояние - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 7480 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...